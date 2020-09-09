Опубликован предварительный календарь праздничных дней на 2021 год
Опубликован предварительный календарь праздничных дней на 2021 год
Ориентировочно в январе россияне будут отдыхать с первого по десятое января.
По данным Минтруда России в 2021 году россияне в январе будут отдыхать по 1 по 10 число, в феврале, марте, мае и июне – по три дня и четыре дня в ноябре.
2 и 3 января, так как это выходные дни, решено перенести на 5 ноября и 31 декабря. Также в планах с 20 февраля выходной перенести на понедельник 22 февраля.
Соответственно в 2021 году выходные будут:
с 1 по 10 января;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
12 по 14 июня;
4 по 7 ноября;
31 декабря.
Согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в России считаются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.