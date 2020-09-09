Опубликован предварительный календарь праздничных дней на 2021 год

По данным Минтруда России в 2021 году россияне в январе будут отдыхать по 1 по 10 число, в феврале, марте, мае и июне – по три дня и четыре дня в ноябре.

2 и 3 января, так как это выходные дни, решено перенести на 5 ноября и 31 декабря. Также в планах с 20 февраля выходной перенести на понедельник 22 февраля.

Соответственно в 2021 году выходные будут:

с 1 по 10 января;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

12 по 14 июня;

4 по 7 ноября;

31 декабря.

Согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в России считаются:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.