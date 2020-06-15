Опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции

Она размещена на сайте Cтопкоронавирус.рф. Каждый субъект на ней окрашен в один из четырёх цветов в зависимости от того, на каком этапе снятия ограничительных мер он находится, сообщают федеральный СМИ.

Так, тёмно-оранжевый цвет означает, что в регионе ещё действуют запреты, введенные из-за распространения коронавируса, оранжевый – что жителям разрешено гулять и заниматься спортом на улице. Светло-зелёный символизирует второй этап, на котором открываются крупные магазины и торговые точки, а также некоторые образовательные организации. Тёмно-зеленым обозначены регионы, в которых сняты все карантинные меры и действуют лишь требования к соблюдению правил безопасности.

Согласно классификации большинство субъектов Федерации перешли к первому этапу снятия ограничений, в том числе Красноярский край. Единственным регионом, вышедшим на третий этап, стала Сахалинская область.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.