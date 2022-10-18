Организаторы II Международной женской бизнес-премии Win-Win Women продлили заявочную кампанию

Конкурс пройдёт 24-25 ноября в Красноярском ДК «Свердловский». На данный момент на участие заявились 88 бизнес-леди из 30 российских городов, а также из Шри-Ланки, Армении и Таджикистана. Основные задачи премии – популяризация личных достижений женщин в различных областях бизнеса, содействие в установлении деловых контактов и объединении женщин для формирования взаимовыгодных партнёрств, создание эффективной среды для обмена опытом и обучения.

Участие бесплатное. Подать заявку можно на сайте https://winwinwomen.ru.

В прошлом году за победу боролись более 150 участниц из России, Германии, Южной Кореи и Беларуси. Красноярский край представили на конкурсе десять предпринимательниц. В номинации Гран-при выиграла первый вице-президент союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» Дарья Ковалёва. Именно поэтому в 2022 году конкурс проходит в нашем регионе.