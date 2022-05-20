ОСАГО: выбираем выгодный вариант

Сегодня услуги страхования охватывают практически все сферы, где так или иначе человек проявляет своё присутствие. Не является исключением и вождение транспортных средств, тем более что эта деятельность считается одной из наиболее рискованных даже для аккуратных в езде людей. В этом сегменте представлено несколько продуктов, один из которых является обязательным. Речь идёт об обязательном страховании автогражданской ответственности, оформление которого требуется уже после десятого дня владения машиной. В противном случае грозят штрафы и отсутствие возможности сесть за руль. И поскольку нельзя избавиться от необходимости приобретения полиса, встаёт вполне разумный вопрос: Где дешевле ОСАГО онлайн? Оформить страховку можно дистанционно, остается лишь найти наиболее выгодные для себя условия.

Что влияет на стоимость полиса?

Цена на ОСАГО складывается из множества составляющих, но во многом она зависит от того, какой именно базовый тариф применяет та или иная компания. Этот показатель ограничен рамками коридора от Центрального банка, но все же он существенно различается в отдельно взятых организациях, на что следует обращать пристальное внимание.

В дополнение к базовой ставке тарифа применяется несколько коэффициентов, за счёт чего для каждого отдельного случая формируется разная конечная стоимость. Здесь играют роль:

– количество водителей одной машины, их возраст, стаж использования транспортных средств, количество аварий в истории;

– территория эксплуатации;

– параметры автомобиля и прочее.

Как оформить полис?

Для приобретения страховки сегодня можно использовать такие интернет-площадки, как «Озон», где представлены предложения сразу нескольких специализированных компаний. Здесь можно не браться сразу за первое попавшееся предложение, а взвешенно подойти к выбору оптимального варианта. При этом совершенно необязательно детально сравнивать все программы между собой, тратя на это много времени. Есть возможность просто увидеть конечную стоимость ОСАГО непосредственно для своего случая. Для этого необходимо воспользоваться специальной формой, в которую вводятся ключевые сведения. Система делает по ним расчёт для каждой заявленной компании, а пользователь видит лишь суммы, из которых может выбрать самую маленькую.

После того как идеальный продукт найден, можно сразу же оформить его онлайн. Для этого достаточно провести оплату одним из предложенных способов. Полис приходит в электронном формате на индивидуальную почту. Его можно оставить для себя и контролирующих органов в цифровом виде либо самостоятельно распечатать на бумажный носитель.

Для оформления ОСАГО требуется доступ к нескольким документам с ключевыми данными страхования. Необходимо иметь на руках паспорт владельца автомобиля либо страхователя, если это разные люди. Нужны водительские удостоверения всех допущенных к вождению машиной лиц, а также СТС, ПТС в традиционном или электронном формате.