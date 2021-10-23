Оскар от науки

Из–за пандемии лауреатов объявляли дистанционно, ехать в Стокгольм, номинантам не пришлось. А вручать премию будут 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля.

Без холода и боли

Нобелевскую премию по медицине получили Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета Сан–Франциско и американец армянского происхождения, родившийся в Бейруте, Ардем Патапутян из Научно–исследовательского института Скриппса в Ла–Хойя. И хотя они работали независимо друг от друга, ответы искали на один и тот же вопрос: как возникают нервные импульсы, которые позволяют нам чувствовать температуру и давление на кожу?

Вообще, у человека и животного довольно много рецепторов, способных отвечать на изменения внешней и внутренней среды Например, есть фоторецепторы, воспринимающие свет, слуховые рецепторы и так далее. Многие из них были давно открыты и уже н мало изучены, а вот понять, откуда в мозг поступает сигнал о том, что человеку холодно, жарко или больно, до сегодняшнего дня не удавалось.

Учёные выяснили, что в мембране сенсорных клеток находятся специальные рецепторные белки, Дэвид и Ардэм обнаружили два их типа.

TRPV1–рецептор активируют стимуляторы, вызывающие боль. Это те самые молекулы, благодаря которым мы чувствуем жгучий вкус перца. Собственно, реагируют они на содержащееся в овоще вещество — капсаицин.

Вторым открытием стала молекула TRPM8, она активируется низкими температурами, вызывая ощущение прохлады в диапазоне от 26 до 15 градусов Цельсия и боли при температуре ниже 15 градусов. Эти рецепторы также активируются ментолом. Именно они в основном и отвечают за передачу в мозг информации о болевых ощущениях. Известны заболевания, при которых нервные центры возбуждаются без воздействия внешних раздражителей, вызывая сильные нейропатические боли.

Благодаря этому открытию теперь станет возможной разработка обезболивающих нового поколения, а также медикаментов, способных вылечить мигрени и хронические боли. Например, постоянную ломоту в суставах и пояснице у людей преклонного возраста.

Впрочем, злопыхатели из научных кругов, которым в этом году премия не досталась, обвинили первооткрывателей в работе на спецслужбы. Утверждают, что данное открытие позволяет синтезировать стимпакет, способный сделать солдат невосприимчивыми к жаре, холоду и даже физической боли.

Физика климата

Нобелевскую премию по физике получили трое учёных: Сюкуро Манабе, американец японского происхождения, Клаус Хассельманн из Германии и Джорджо Паризи из Италии. Они стали лауреатами за новаторский вклад в понимание сложных физических систем.

Про одного из номинантов можно сказать, что награда наконец–то нашла героя. Сюкуро Манабе заслужил премию за открытие, которое совершил ещё в расцвете сил, а именно почти 60 лет назад! Во второй половине 1960–х годов Манабе стал создателем первой модели глобального климата и продемонстрировал, как увеличение уровня углекислого газа в атмосфере приводит к повышению температуры на поверхности Земли. Хитрость в том, что эта модель представляет собой набор архисложнейших уравнений, решить которые способен либо гений, либо сверхмощный современный компьютер. Учёный справился с помощью счётов и калькулятора. По сути, его разработка способна предсказать климатические изменения на планете на год, сто и даже тысячу лет вперёд. Эту схему используют и по сей день в разных модификациях.

Ещё в далёком 1960 году Сюкуро Манабе прочили Нобелевскую премию, но как–то не срослось. Как бы там ни было, 90–летний климатолог так и не дожил бы до заслуженной награды, если бы не серия новых прорывов в климатических исследованиях. За которые отвечают два других номинанта.

Клаус и Джорджо на основе исследований полувековой давности своего коллеги создали ещё более сложный алгоритм из формул и уравнений, который позволяет отвечать на вопрос: а что будет, если..? Допустим, как будет вести себя ветер или какой будет температура в Евразии, если растают все ледники на планете, или как поведёт себя планета, если вдруг над Африкой появится озоновая дыра, или как повлияет на период приливов изменение оси вращения планеты.

Химия жизни

Лауреатами Нобелевской премии в области химии стали Бенджамин Лист из Германии и Дэвид Макмиллан из США. Награду они получили за развитие асимметрического органокатализа. Не будем лезть в биохимические дебри. Известно, что большинство химических реакций идут быстрее при использовании катализаторов — веществ, ускоряющих тот или иной процесс. В промышленности используют в основном металлические активаторы, весьма дорогие и довольно токсичные. В организме живых существ происходят схожие процессы, и в этом случае катализаторами выступают ферменты. Нобелевские лауреаты этого года открыли новый класс катализаторов — небольшие органические молекулы (например, аминокислоты и пептиды). Это третий класс катализаторов, в дополнение к металлам и ферментам.

Найденные частицы отвечают за синтез молекул определённой формы. Дело в том, что все вещества состоят из зеркальных пар, как левая и правая рука, при этом данные первокирпичики оказывают на организм совершенно разное действие. Например, правая молекула талидомида — это лекарство, а левая — страшнейший мутаген. Правая форма глюкозы питательна, и именно её производят живые существа, а левая — вообще никак не усваивается организмом. Если ранее при производстве лекарств приходилось сначала синтезировать нужное вещество, а затем с помощью сложных и дорогостоящих манипуляций очищать от лишней зеркальной пары, то с помощью открытых катализаторов можно сразу выращивать вещество с нужной молекулярной структурой. Что бесценно на фармпроизводстве.

Самое интересное, что найденный катализатор объясняет и ещё кое–что. А именно такую «мелочь», как возникновение жизни на земле. До открытия катализаторов учёные не могли установить, как из простейших химических процессов могла зародиться жизнь и такая сложная структура как цепочка ДНК. Оказалось, что всему виной всё те же катализаторы третьего типа.

Ну, понеслось!

В последнее годы премия по литературе, как в своё время премия мира, становится политизированной, используется скорее как инструмент для выяснения отношений на мировой арене и всё больше прогибается под мировые тренды. Изначально Нобель учреждал эту награду с формулировкой «создавшему наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности». Но последние лет шесть она вручается кому попало и не пойми за что. А номинацию неизбежно сопровождают скандалы и пересуды.

Премия этого года прошла под лозунгом «Политика прежде всего!». Во–первых, награду получил афроамериканец. Понятно почему. Если бы среди победителей не нашлось ни одного представителя негроидной расы, в комитет со всех сторон полетели бы камни и палки от сторонников движения BLM с вопросом: «А где же наши?».

В своих трудах танзанийский писатель Абдулразак Гурна рассказывает, конечно же, о тяжёлых судьбах беженцев и долгосрочных последствиях колониальной политики белого человека. Литератор позиционирует себя как бывшего беженца, прошедшего через все ужасы и трудности, о которых он и рассказывает в своих книгах. Вот только есть один момент. Гурна

перебрался в Великобританию только в 2021 году, по спецприглашению, а на английском языке пишет и издаётся всего полгода. За это время бедный, угнетённый всеми «свой–среди–чужих» успел издать десять книг и стать миллионером. Так что, сколько правды в его трудах, и откуда писатель, не проведший и дня в «лагере для передержки», черпал материал для своих книг, не совсем понятно. В общем, если та же

Луиза Глюк, лауреат прошлогодней премии, была хотя бы многократно титулованной писательницей, то нынешняя премия досталась просто «чёрной лошадке», малоизвестной даже на британских островах. Собственно, его книги даже не переведены с английского хотя бы ещё на один язык, такое в истории премии впервые. Хотя, теперь бедолагу Гурна будут запоем читать во всей Америке. И его «долгий путь» с низов британского общества на литературный олимп завершится.

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О тиранах и героях

Премия мира. Эх, были же номинанты когда–то! Мать Тереза, Далай–Лама, Андрей Сахаров. А теперь? То нам пытаются подсунуть прогульщицу Грету Тунберг, то беглую домохозяйку Тихановскую, то Навального... На их фоне номинанты этого года выглядят весьма достойно.

Лауреатами премии мира стали филиппинская журналистка Мария Рессе и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Хотя при всём моём уважении к Дмитрию как высококлассному профессионалу своего дела сравнивать его с Марией всё же сложно. Рессе регулярно критиковала президента Филиппин, в том числе за неудачную борьбу с наркотиками в стране. В 2020 году журналистку осудили по делу о клевете в интернете за публикацию расследования о местном бизнесмене. Причём статью опубликовали раньше, чем закон о киберпреступлениях вступил в силу, но власти увеличили срок давности по таким делам. Для этого даже пришлось переписать конституцию страны, так как до этого закон на Филиппинах не имел обратной силы, то есть за нарушения закона, который появился уже после совершения преступления, судить не могли. Журналисты и оппозиционеры называют дело Рессе покушением на свободу слова и преследованием независимой журналистики.

Но вернёмся к «Новой газете». Повторюсь, Муратов действительно отличный журналист, первоклассный редактор и да, ярый оппозиционер. Но в отличие от своей коллеги по номинации за публикации не сидел. В результате премия принесла Муратову больше шишек, чем удовлетворения. Одни увидели в его награждении «длинную руку Кремля», которая заставила комитет выбрать более «нейтральную» оппозиционную фигуру, чем тот же Навальный. Другие, наоборот, — попытку этот самый Кремль позлить. Я же склоняюсь к мнению, что в лице главреда премию вручили всей «Новой газете». Сам Муратов прокомментировал свою награду так: «Ребята, это наша награда, это Игорь, Аня, Юра, Настя, Стас, Наташа. Это мы!», имея в виду журналистов издания погибших с 2000 года в процессе журналистских расследований. Если рассматривать нобелевку с этой точки зрения, то всё встаёт на свои места. Издание в целом действительно достойно премии мира.

Что делать с иммигрантами и сколько нужно учиться?

Нобелевский комитет присудил премию в области экономики канадцу Дэвиду Карду, американцу Джошуа Дэвиду Ангристу и нидерландцу Гвидо Имбенсу, все трое ведут научную деятельность в США.

Учёные занимаются углублённым изучением рынка труда и происходящих там процессов. Например, Кард смог ответить на довольно актуальный и наболевший вопрос Европы: «Как влияет приток иммигрантов на экономику страны и занятость коренного населения?». Согласно выкладкам учёного, иммиграция приносит выгоду коренному населению, но негативно сказывается на экономическом благополучии тех, кто решил сменить место жительства. Кроме того, учёный установил, что школьные знания, особенно в такой классической образовательной системе, как у нас в России, куда более важны для успеха в будущей карьере, чем знания, полученные в вузе, так как формируют базовые навыки в логике, общении и умении выражать и защищать свою точку зрения.

Джошуа Дэвид и Гвидо Вильгельмус делят между собой вторую награду за методологический вклад в анализ причинно–следственных связей. Ранее считалось, что от уровня образования зависит и будущая зарплата (по крайней мере, в большинстве случаев), но явной причинно–следственной связи не просматривалось. Учёные выявили эту закономерность, не только изучая основную статистику, но и в ходе ряда экспериментов. В нескольких школах Дэвид и Вильгельмус давали детям более углублённые знания по общим наукам, а затем наблюдали, как сложится их жизнь после окончания вузов. В результате они доказали, что дополнительный год в школе равен девятипроцентной прибавке к будущей зарплате (по крайней мере, у них в Америке).