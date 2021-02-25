Ослаблены меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции

С 1 марта загрузка залов и арен на официальных спортивных мероприятиях, а также на матчах профессиональных команд, проводимых на территории региона, будет увеличена с 50 % до 75 % от числа посадочных мест.

С 10 марта все заведения общественного питания смогут работать без ограничений по времени. Помимо этого, указом разрешается проведение семейных торжеств — свадеб, юбилеев и других развлекательных, зрелищных и корпоративных мероприятий, в том числе банкетов — в любых заведениях общественного питания. Будут отменены требования о необходимости установки в кафе и ресторанах перегородок или размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Но при этом сохранится запрет на работу танцевальных зон в общепите. Указ продлевает и запрет на работу ночных клубов.

Театры, кинотеатры, концертные залы и другие объекты культурного досуга также с 10 марта смогут увеличить заполняемость залов с 50 % до 75 %. Начнут проводиться ярмарки вакансий по трудоустройству жителей региона.

Занятия в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах смогут проходить с загрузкой до 75 % от единовременной пропускной способности объектов. Групповые занятия при этом не должны собирать в одном помещении более 20 человек.

Жители края старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, смогут продлить больничный до 11 марта 2021 года.