Основной причиной возникновения бытовых пожаров в Норильске остаётся неосторожное обращение с огнём

Пожары в жилых домах, гаражах и общежитиях, как правило, возникают в результате небрежного и халатного обращения с огнём. Частые причины возгораний - неосторожность при курении, неисправности электроприборов и нарушения при эксплуатации отопительных и электронагревательных приборов, а также электрооборудования. Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правил пожарной безопасности, а также не знают, как действовать при пожаре.

Для обеспечения пожарной безопасности в быту необходимо выполнять следующие требования:

- утюг, плитку, чайник и другие электроприборы включайте в сеть только в исправном состоянии и при наличии несгораемой подставки;

- не оставляйте включенные электроприборы близко к деревянным конструкциям, шторам, следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров;

- уходя из дома, не забывайте выключать электроосвещение; все электроприборы, в том числе телевизор, радиоприемник, музыкальный центр компьютер и др. (кроме холодильника) желательно отключить от розетки;

- не пользуйтесь розеткой, которая искрит, т. е. при пользовании ею раздаётся характерный треск;

- не применяйте удлинители кустарного производства со следами плавления или возгорания;

- не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник, микроволновая печь и др.), вызывающих перегрузку электросети. Данное правило особенно актуально для жителей домов старой постройки, где электропроводка из алюминия и не рассчитана на пользование современными электроприборами. Соединение проводов с помощью скрутки, особенно с проводами, выполненными из меди, приведёт к замыканию контактов и пожару. Опасно попадание воды на оголённые электропровода. Нельзя заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы; небезопасно применять ветхие соединительные шнуры и удлинители, отслужившие свой срок;

- неисправные выключатели, розетки и вилки подлежат своевременной замене; серьёзную опасность представляет использование нестандартных самодельных предохранителей ("жучков") - электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают предохранители только заводского изготовления;

- следите за исправностью и чистотой электробытовых приборов

- монтаж электропроводки и её ремонт доверяйте только специалистам;

- особую опасность представляет курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии;

- не оставляйте маленьких детей дома одних, когда включена электроплита или электроприборы;

- храните спички, зажигалки в местах, недоступных для детей.

Берегите себя и своих близких!