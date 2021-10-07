Основной причиной возникновения бытовых пожаров в Норильске остаётся неосторожное обращение с огнём
Основной причиной возникновения бытовых пожаров в Норильске остаётся неосторожное обращение с огнём
Основной причиной возникновения бытовых пожаров в Норильске остаётся неосторожное обращение с огнём
Пожары в жилых домах, гаражах и общежитиях, как правило, возникают в результате небрежного и халатного обращения с огнём. Частые причины возгораний - неосторожность при курении, неисправности электроприборов и нарушения при эксплуатации отопительных и электронагревательных приборов, а также электрооборудования. Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правил пожарной безопасности, а также не знают, как действовать при пожаре.
Для обеспечения пожарной безопасности в быту необходимо выполнять следующие требования:
- утюг, плитку, чайник и другие электроприборы включайте в сеть только в исправном состоянии и при наличии несгораемой подставки;
- не оставляйте включенные электроприборы близко к деревянным конструкциям, шторам, следите, чтобы электрические лампы не касались бумажных и тканевых абажуров;
- уходя из дома, не забывайте выключать электроосвещение; все электроприборы, в том числе телевизор, радиоприемник, музыкальный центр компьютер и др. (кроме холодильника) желательно отключить от розетки;
- не пользуйтесь розеткой, которая искрит, т. е. при пользовании ею раздаётся характерный треск;
- не применяйте удлинители кустарного производства со следами плавления или возгорания;
- не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник, микроволновая печь и др.), вызывающих перегрузку электросети. Данное правило особенно актуально для жителей домов старой постройки, где электропроводка из алюминия и не рассчитана на пользование современными электроприборами. Соединение проводов с помощью скрутки, особенно с проводами, выполненными из меди, приведёт к замыканию контактов и пожару. Опасно попадание воды на оголённые электропровода. Нельзя заклеивать их обоями, подвешивать на гвозди, оттягивать, завязывать в узлы; небезопасно применять ветхие соединительные шнуры и удлинители, отслужившие свой срок;
- неисправные выключатели, розетки и вилки подлежат своевременной замене; серьёзную опасность представляет использование нестандартных самодельных предохранителей ("жучков") - электросеть от перегрузок и коротких замыканий защищают предохранители только заводского изготовления;
- следите за исправностью и чистотой электробытовых приборов
- монтаж электропроводки и её ремонт доверяйте только специалистам;
- особую опасность представляет курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии;
- не оставляйте маленьких детей дома одних, когда включена электроплита или электроприборы;
- храните спички, зажигалки в местах, недоступных для детей.
Берегите себя и своих близких!