Особый юнармейский

Хорошая идея

Первая встреча потенциальных кандидатов в юнармейцы с начальником норильского штаба «Юнармии» и несколькими ребятами, которые уже давно вступили в ряды «красных беретов», прошла в стенах Молодёжного центра, где ребятам подробно рассказали, что из себя представляет данное движение, чем оно может быть интересно и какие возможности даёт в будущем. Об этом «Заполярной Правде» рассказал начальник Норильского штаба Всероссийской военно–патриотической детско–юношеской общественной организации «Юнармия» Виктор Диконенко:

– Вообще, по правилам юнармейские отряды организуются на базе учебных или муниципальных учреждений. Чаще всего это школы. В Красноярском крае сейчас решили опробовать довольно интересный проект по созданию подобных отрядов на базе детских домов и других подобных учреждений, где есть ребятишки, которым необходимо особое внимание, потому что они лишены родительской заботы и находятся полностью на попечении государства. Пока это пилотный проект, который реализуется только на территории края.

Хотя, думаю, скоро подобные отряды появятся и по всей России. Начальник нашего регионального штаба Денис Петрович Побилат выступил с таким предложением в Москве, и оно было принято на ура. До проявления подобных отрядов по всему Красноярску он создал один на базе детского дома в Емельяновском районе. Результаты впечатлили. Многие дети стали и ведущими спортсменами, и языки начали изучать. Я не побоюсь провести параллель между этим проектом и подобным, запущенным сразу после Великой Отечественной войны, когда в стране было очень много детей–сирот. Были сформированы специальные кадетские школы и дипломатические училища, из стен которых вышли и великолепные кадровые военные, и первоклассные дипломаты, которые потом долгие годы защищали интересы нашей страны на мировой арене и считались лучшими специалистами в своей области. Собственно, примерно такого эффекта мы и хотим добиться.

Всестороннее развитие

Чем именно мы будем заниматься с детьми? Вообще, ярые противники нашего движения сравнивают нас с какой–то военной хунтой, говорят, что мы тут маленьких солдатиков воспитываем, которые могут наброситься по команде на любого несогласного. На самом деле у «Юнармии» огромная и многовекторная программа развития личности: творчество, культура, изучение истории своей страны, изучение традиций российского государства во всём его огромном многообразии. У нас 190 различных национальностей — это огромный культурно–исторический пласт, о котором мы тоже рассказываем детям. Однако во главе угла всё же изучение военного дела и военной техники. А в этом году даже думаем создать особую группу юнармейских корреспондентов. В России военкоров не так много, и я считаю, что детям будет и полезно, и интересно узнать об этом уникальном направлении в СМИ. В общем, наше движение способствует разностороннему развитию, дети смогут получить полезные знания и навыки, которые помогут им во взрослой жизни. И когда воспитанники детского дома выпустятся из стен своего учебного заведения, им будет намного легче определиться с будущей профессией и вообще найти себя в жизни. Не надо забывать, что хоть мы и находимся под кураторством Министерства обороны, все командиры отрядов в гражданской жизни где–то работают. Я, например, родился и вырос в Норильске и последние лет 30 работаю в «Норникеле». Поэтому мне есть что рассказать об этом городе и о рабочих профессиях. Сейчас многие молодые люди считают наш город бесперспективной окраиной страны. На самом деле Норильск — будущее Севера. По моему мнению, именно наши дети, которые родились и выросли в Заполярье, сыграют огромную роль в развитии северных территорий. А наше юнармейское движение поможет воспитать и подготовить будущих специалистов, которые во главу угла поставят не «заполярный длинный рубль», а желание сделать родную территорию более комфортной и развитой.

На встречу с представителями «Юнармии» пришли 35 воспитанников детского дома в возрасте от 12 лет и старше. Были и несколько совершеннолетних, которые уже учатся в вузах, но продолжают жить в детском доме. Основной отряд на базе планируется сформировать из детей в возрасте 12–14 лет. Впрочем, у начальника местного юнармейского штаба есть желание в этом году запустить и свой пилотный проект, сформировав подразделение из младшей возрастной группы, куда попадут десятилетние ребятишки. Ну а остальные смогут присоединиться к уже сформированным подразделениям. Особый интерес «Юнармия» вызвала у воспитанниц детского дома, которые, пообщавшись с девушками, состоящими в отряде уже не первый год, тоже решили присоединиться к движению.

– Курировать этот проект и работать с детьми будут наши лучшие специалисты — Александр Тятюшкин, представитель силовых структур, и Николай Лысаков, представитель Федерации армейского рукопашного боя, — добавил к сказанному Виктор Диконенко. — Ещё за новобранцами будут закреплены наставники из числа юнармейцев. Их главная задача — наладить регулярное общение. Также они будут вовлекать ребят в те позитивные активности, которые присутствуют в нашем городе: кружки, секции, общеобразовательные направления и т. д. Так, Александр вполне может провести для ребят экскурсию в отделении наших силовых структур. Например, в отделе криминалистики, где специалисты расскажут, как они борются с преступностью, как правильно улики собирать, как проходит баллистическая экспертиза, какие тонкости бывают в профессии. Есть у наших полицейских такая замечательная программа по работе с молодёжью. Такие вещи и взрослому интересны, а дети, которые там побывали, вообще остаются в полном восторге. А Николай Лысаков очень многих талантливых ребят привёл в спорт, и сейчас они и медали завоёвывают, и на соревнования ездят. Кроме того, хочу отметить, что Николай — сам воспитанник детского дома, ему знакомы и трудности, и проблемы этих детей, думаю, он без труда найдёт с ними общий язык.

Если не в форме

В рамках встречи с юнармейцами воспитанникам детского дома провели экскурсию по Молодёжному центру и подробно рассказали, какие секции, кружки и программы действуют сейчас на территории города. Так что ребята, у которых не возникнет желания носить форму, без труда смогут выбрать другое занятие по душе.

– Мы рассказали ребятам о Молодёжном центре, об основных направлениях, которые у нас есть, а также о наиболее интересных проектах регионального и всероссийского уровней, которые мы ведём или поддерживаем, — пояснила Наталья Сарафанова, заместитель директора Молодёжного центра. — В России сейчас много направлений по работе с молодёжью, куда ребята без проблем могут влиться. Многие дети слышали о таких программах, но не знают, как именно они работают и как туда попасть. Например, флагманская программа «Мы развиваем» позволяет ознакомиться с существующими профессиями и определиться с выбором в будущем. Рассказали детям и о самом популярном сейчас движении — Российском движении школьников и о том, кто такие волонтёры и чем они занимаются.

Завершилась встреча традиционным чаепитием и неформальным общением воспитанников детского дома с состоявшимися юнармейцами и преподавателями клубов Молодёжного центра. Стоит отметить, что многие ребята из детского дома уже состоят в клубах и организациях, расположенных в центре, но о некоторых программах они услышали впервые на этой встрече и решили присоединиться, чтобы сделать свой досуг ещё более насыщенным и интересным.