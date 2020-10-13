Особый порядок исчисления стажа для медиков, работающих с COVID-19

Согласно Постановлению правительства РФ от 06.08.2020 № 1191 установлен особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. Таким образом, для медиков, которые оказывают помощь пациентам, больным коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирус, а также медработникам, занятым оказанием скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентами с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, в том числе по отбору биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции, а также осуществляющим медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на COVID-19, один день работы, дающей право на досрочную пенсию, засчитывается как два дня стажа.

Также в круг работников, к которым применяется особый порядок исчисления стажа, входят медицинские работники, занятые оказанием первичной медико-социальной помощи пациентам с установленным диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), а также первичной медико-социальной помощи больным с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, транспортировкой пациентов в поликлинические отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации для проведения инструментального исследования на наличие внебольничной пневмонии.

Льготный страховой стаж будет подтверждаться на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учёта. А до внесения изменений в документы персонифицированного учёта — документами работодателя, выдаваемыми в установленном порядке.

Напомним, медицинские работники имеют право выйти на пенсию досрочно при наличии определенной продолжительности специального стажа (например, не менее 25 лет работы в сельской местности или 30 лет работы в городах). Срок выхода на досрочную страховую пенсию по старости для медицинских работников в этом случае исчисляется исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней.

В 2020 году период отсрочки составляет полтора года. Это значит, что если необходимый специальный стаж будет выработан в 2020 году, то срок обращения за назначением пенсии будет отсрочен на полтора года, если в 2021 году — на три года, если в 2022 году — на четыре года. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит пять лет.