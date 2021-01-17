Как залатать ощутимую брешь в семейном бюджете, образовавшуюся за время каникул?

Грамотный подход

Начать экономить и, соответственно, урезать свои расходы людям мешает страх лишиться привычного уровня жизни. Конечно, можно все траты свести к минимуму — одеваться поскромнее и питаться попроще, но тогда получится как в анекдоте: «Доктор, если я брошу пить, курить и веселиться, я проживу дольше?» — «Да, но зачем?» А вот убрать из статьи расходов совершенно ненужные для комфортной жизни издержки может оказаться весьма полезно и выгодно. Главная задача правильного подхода к распоряжению собственными финансами — не ухудшить, а, возможно, и улучшить качество жизни.

Выбираем цель

Для начала необходимо определиться: чего мы хотим достичь? Допустим, оптимизировать расходы так, чтобы в семейном бюджете появились деньги на какое–нибудь затратное хобби, которым всегда хотелось заняться, но не получалось. Цель может быть и разовой — покупка квартиры или вояж по Европе. Необходимо чёткое понимание своих намерений. Просто откладывать деньги на чёрный день — абсурд. Экономить ради экономии — занятие бессмысленное.

С чего начать?

С главных психологических аспектов, которые могут вызвать тркдности при составлении более экономного бюджета. Первое и самое важное — разобраться с постулатом «экономишь — значит нищий». На самом деле никто не умеет так хорошо считать деньги, как богатые люди. Во всём мире любой состоятельный человек обучен грамотно вести собственный бюджет. Исключение — Россия, где отголосок эпохи перестройки, малиновых пиджаков и золотых цепей толщиной с кулак всё ещё даёт о себе знать.

Россиянам очень тяжело даётся экономия. Почему? Это вопрос менталитета и социального статуса. Человеку вообще свойственно казаться лучше, чем он есть, и зависеть от чужого мнения. Что подумают обо мне покупатели, если я возьму уценённый товар на кассе? Кем меня сочтут друзья, если я не выложу фото из элитного ресторана? Однако в большинстве случаев всем всё равно, как именно вы распоряжаетесь своими средствами. Да и какая разница, что подумают о вас малознакомые люди? Осознание этой простой истины позволит приобретать по более низкой цене равнозначные по качеству товары, что в итоге приведёт к снижению расходов.

Ненужные покупки

Даже люди, не страдающие шопоголизмом (неуправляемым тяготением к совершению импульсивных покупок без наличия необходимости в приобретаемых вещах), частенько попадаются на уловки специалистов по продажам: например, «купи две вещи и получи третью в подарок». Сколько раз случалось так, что вы отправлялись, скажем, за зимними ботинками, а уходили из магазина с тремя парами обуви, думая при этом, что совершили выгодное приобретение. Впоследствии вы так и отходили весь сезон в одной паре, а две оставшиеся остались лежать в коробке. Купить дешевле в этом случае не значит сэкономить, скорее всего вы просто потратите свои средства на что–то ненужное.

Чтобы не совершать необдуманных трат, нужно заранее составить список вещей, которые вам хотелось бы обновить. Кстати, покупать сезонную одежду стоит заранее и не в обычном магазине, а в интернете. Под сезон тот же товар будет стоить дороже на 15–20 %, а при покупке в магазине вы оплатите не только стоимость изделия, но и все издержки продавца. Так что такой шопинг лучше оставить на экстренный случай.

Ещё один способ сэкономить — отказаться от известных брендов и заменить их более дешёвыми аналогами. Дело в том, что в цену изделий известной марки заложены деньги не только на производство, но и на рекламу данного товара, что может составлять до 15–40% от стоимости. То есть вы платите из своего кармана за то, чтобы вам как можно чаще показывали по телевизору модные кроссовки или платья.

Ловушки продавцов

Переходим к ежедневному рациону. Именно питание, особенно в Норильске, съедает большую часть бюджета. Самый простой способ сэкономить — реже покупать готовую еду (например в пекарне, кафе, пиццерии и кулинарии), а чаще готовить дома. Бары и рестораны — ещё более дорогое удовольствие. Я ни в коем случае не призываю отказываться от походов в подобные заведения, но всё же постарайтесь сократить количество таких посещений хотя бы на одну единицу — образ жизни от этого не пострадает, зато появится пара тысяч свободных рублей.

Есть возможность сэкономить и на домашних продуктах. Здесь, как и в случае с одеждой, можно перейти на более дешёвую категорию товаров, но при этом не менее качественную. Во–первых, цены в супермаркетах не однородны: есть магазины, где привыкли закупаться более богатые горожане, и есть те, которые, скажем так, для не очень зажиточных. На самом же деле товары в этих торговых предприятиях примерно одинаковые, а вот цены в элитном маркете выше примерно на 20%. Тут вспоминаем, что экономный не значит нищий, и идём в более дешёвый магазин.

Далее обходим маркетинговые ловушки, расставленные продавцами: обычно дорогие и брендовые товары в торговых точках выставляют на уровне глаз, а точно такие же, но ощутимо дешевле — на самых нижних полках, и рассмотреть их можно только присев на корточки.

Основные истины

Экономить надо ради чего–то, иначе в этом нет смысла: быстро надоест и не принесёт ничего, кроме душевного дискомфорта.

Забудьте о постулате «экономишь — значит нищий»: экономный человек — состоятельный человек.

Боритесь с «сознанием потребителя»: купил ненужное дёшево не значит сэкономил, ты просто потратил деньги впустую.

Вещи для «лучшего Я»

Ещё одна мёртвая статья расходов, без которой вы легко сможете обойтись. Чтобы понять, что у вас в доме есть вещи для «вашей лучшей версии», достаточно осмотреться. Книги по философии, истории или искусству, которые вы купили для «умного Я», заготовки для скрапбукинга или вязания — для «трудолюбивого Я», а велотренажёр (обитатель многих норильских квартир) — для «спортивного Я».

И вот книги пылятся на полке уже лет десять, крафтить вещи вы так и не начали, а спортивный снаряд давно превратился в сушилку для полотенец. Будьте честны с собой. Каждый раз, собираясь приобрести любую вещь, спрашивайте себя: «Для кого ты всё это покупаешь? Для того, кем ты являешься, или для человека, которым хочешь стать?». Вы даже не представляете, сколько денег вам сэкономит этот простой вопрос.

Стратегический запас

Эффективный способ сэкономить, ни в чём себе не отказывая, — мониторинг сезонных цен и создание так называемого стратегического запаса. Для примера: с началом навигации цены на крупы и макароны заметно падают. В магазинах часто устраивают распродажи перед новым завозом. Очень выгодно сразу закупить большую партию круп и потом полгода не тратить на это деньги. Это давно освоенный мною способ, обычно в закупку входят: гречка — 15 пакетов, рис — 20, горох и фасоль — по пять, макароны — два–три 20–килограммовых мешка. Это позволяет разнообразить рацион, периодически добавляя в него другие продукты — от картошки до пельменей. А главное — вопрос «Что бы поесть?» не возникает в принципе.

Летние заготовки

На овощах и фруктах, имеющих золотой ценник в разгар зимы в Норильске, тоже можно ощутимо экономить. Самый лучший способ — устроить массовую закупку на оптовом рынке или в продуктовой палатке под самое её закрытие, когда остатки продуктов предприниматели отдают чуть ли не по себестоимости, и сделать домашние заготовки. При этом если у вас нет большого опыта в закрутке банок — не расстраивайтесь. Часть продуктов можно заморозить, например морковь и свёклу, кабачки и баклажаны – натереть на тёрке и, разделив на порции, положить в морозилку. Лук и капусту сублимировать с помощью духовки (способ довольно простой и не особо трудоёмкий) и расфасовать по банкам. Храниться такие продукты будут до следующего лета, а при добавлении их в суп или рагу вы не почувствуете разницы со свежими овощами.

Своими руками

Умение что–то делать своими руками — один из тех навыков, который позволяет порой сэкономить колоссальные средства. Здесь всё зависит от уровня мастерства. Впрочем, благодаря интернету найти внятные видеоуроки сейчас можно практически в любой области — от замены крана до превращения старой мебели в произведение искусства. Конечно, замена шкафа или покупка новой кровати — это довольно редкая статья расходов, но, как правило, неожиданная и весьма ощутимая для семейного бюджета.