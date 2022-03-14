Остаёмся на связи

Роскомнадзор официально внёс Instagram в реестр запрещённых сайтов. Блокировка сервиса на территории России началась в воскресенье с регионов Дальнего Востока и завершилась в ночь на понедельник.

Решения о блокировке были приняты после того, как стало известно о том, что компания Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp (это не соцсеть, а канал для обмена сообщениями, поэтому WhatsApp блокировка не коснулась), разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных. Из электронных писем Meta следует, что подобные призывы в отношении россиян разрешены, если в посте говорится о специальной операции РФ по защите Донбасса.

В свою очередь Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Meta по статьям 280, 205.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности). Российская Генпрокуратура в тот же день потребовала признать организацию экстремистской и ограничить доступ к Instagram. Как отметили в Роскомнадзоре, пользователям дали время сохранить свои фото и видео, чтобы не потерять к ним доступ.

В связи с блокировкой Instagram профиль в Telegram открыл глава Норильска Дмитрий Карасев. Подписаться на его канал можно, пройдя по ссылке. Градоначальник и здесь продолжит знакомить горожан с важными новостями.

Аккаунт в Telegram создал и заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов. «Наличие и развитие собственных социальных сетей является залогом информационной безопасности государства и её граждан. Наконец-то и мы встали на путь восстановления информационного суверенитета страны», — написал он в своём канале.

Напомним, что всю важную информацию о жизни Норильска можно найти на официальном сайте города.

Из Instagram в Telegram перебралась и городская газета «Заполярная Правда». Напомним, что цифра 1953 — это год рождения газеты. «Заполярка» — старейшее городское издание в Норильске, летопись города. Все материалы, опубликованные в «Заполярной Правде» с 1999 года, представлены и нашем на сайте. Также здесь — всё самое важное и интересное из жизни Норильска, региона и страны.

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