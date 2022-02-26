Оставить след в истории Норильска

Выгодные инвестиции

Главной особенностью фонда такого типа является способ финансирования поддерживаемых проектов. Эндаумент–фонд (фонд целевого капитала) аккумулирует денежные средства, которые может внести любой желающий, но они не расходуются, а передаются в доверительное управление профессиональной компании. Доходы от доверительного управления уже направляются на цели, определенные жертвователями, а деньги фонда продолжают работать. «Наш Норильск» поддерживает некоммерческие организации (включая общественные), государственные и муниципальные бюджетные учреждения (за исключением госкорпораций, политических партий и общественных движений), ведущих деятельность на территории Норильска и Таймыра.

Директор фонда «Наш Норильск» Анна Макуха уверяет, что он здесь надолго: вложенные средства будут расти, что и даст — уже даёт! — хорошую возможность для поддержки проектов, необходимых Норильску:

– Эндаумент–фонд — интересный инструмент и занят реализацией очень сложных направлений социокультурной деятельности в сферах экологии, медицины, спорта, культуры и искусства. Ответственность большая, мы будем стараться нести её достойно. Также мы гармонично вписались в концепцию развития «Норильск–2035» и надеемся оказаться полезными городу в будущем. Важно, что фонд позволяет горожанам вписать своё имя в историю Норильска, ведь именно ваши вложения становятся основой для создания проектов.

Сегодня у фонда порядка 70 жертвователей, но к концу года планируется увеличить это число в 10 раз. Размер целевого капитала — 2,6 млрд рублей, к декабрю ожидается его прирост до 4 млрд рублей. В «Нашем Норильске» надеются, что множество горожан проникнутся идеей и желанием помочь родному городу и поддержать проекты, которые иным способом воплотить очень трудно. Величина вклада не столько важна, сколько сам факт участия, говорят в фонде.

– Нашим основным жертвователем выступает компания «Норникель». Но есть в числе меценатов представители малого, среднего бизнеса города и простые горожане. Мы благодарны людям за их веру в нашу работу и помощь в реализации важных проектов и надеемся, что такой «клуб друзей» фонда будет только прирастать, — отмечает Анна Макуха.

Основные направления, на которых сосредоточится «Наш Норильск» в ближайшие годы: образование (подготовка кадров для города), культура (в планах фонда — сделать Норильск ни много ни мало культурной столицей Арктики), медицина и здоровье горожан, массовый спорт. В конце февраля в фонде обещают представить названия конкурсов и направлений, которые запустят в этом году.

Культурная поддержка

Надо сказать, что за прошедшие два года пандемии фонд сделал немало. В 2021–м «Наш Норильск» запустил программу долгосрочных социальных проектов «Основной ресурс», направленную на развитие человеческого капитала и содействие в решении кадровой проблемы в социальной сфере. В рамках программы проводился конкурс лучших проектов, его победители должны воплотить в жизнь предложенные идеи к декабрю 2023 года. Для участия заявились 17 некоммерческих организаций, девять проектов были отобраны экспертами в качестве лучших и разделили приз в 50 млн рублей, эти средства пойдут на их реализацию. В числе победителей Таймырский колледж: «Арктический вызов» (создание рекрутингового центра); Заполярный театр драмы: «Обыкновенное чудо» в Норильске» (профессиональные навыки в музыкальном и драматическом искусстве); Норильский колледж искусств: «Творческая школа «Играем вместе» (для юных дарований в хореографическом и музыкальном искусстве) и другие.

Своими силами

Так, представители Таймырского краеведческого музея придумали проект с громким названием «Профессионализм, креативность — результат!», именно на этих основах держится успех любого начинания, уверены авторы. Проект позволит внедрить в музейную деятельность креативные форматы трансляции историко–культурного наследия северных этносов России. Его результатом станет мультимедийная выставка «Ожившие полотна», которая уже активно готовится в музее. Причём важно научиться самим делать такие проекты, а не приглашать для этих целей специалистов с материка.

– Наш проект предполагает повышение квалификации сотрудников путём стажировок, выездов на тренинги, учебные программы. Мы хотим готовить своих специалистов для развития новой, нетрадиционной формы трансляции музейных экспонатов, — делятся представители музея, подводя промежуточные итоги своего проекта, который реализуют чуть больше полугода.

Мультимедийная выставка оживит полотна известных северных авторов (отсюда и название проекта) — зрители смогут увидеть в высоком разрешении буквально все детали и наслоения цветов, и всё это в сопровождении музыки или звуков, подходящих по смыслу, тематике. В качестве экспонатов пока отобрали 15 работ известного долганского художника Бориса Молчанова, к настоящему моменту в новой версии готовы два полотна. Это довольно трудоёмкая работа, отмечают в музее. А в октябре текущего года обещают представить готовую выставку. Обучение сотрудников продолжится весь нынешний, а также следующий годы.

Ближе к молодёжи

Курс на омоложение взяли в программе «Основной ресурс» сотрудники Централизованной библиотечной системы Норильска. Их проект так и называется: «Библиотека: курс омоложения», он посвящён внедрению передовых технологий в библиотечную работу с молодёжью.

– Наш курс направлен на преодоление разрыва между тем, чему учат библиотекарей в вузах, и тем, что от них требуется на реальном рабочем месте, особенно в работе с молодёжью. Это сложная аудитория, с ней нужно работать по–другому, нежели с детьми или взрослыми. А как — не всегда понятно, — поясняет представитель ЦБС Юлия Кох.

Чтобы разобраться в этом, пошли логичным путём: надо обучиться у тех, кто в курсе. В частности, у специалистов Российской государственной библиотеки для молодёжи, создателей курса «Мышематика» и других. На лекции, семинары, интенсивы приглашённых экспертов позвали и школьных библиотекарей, у которых, в принципе, меньше возможностей общаться в профессиональном сообществе.

– Это были очень полезные встречи. Мы планируем продолжать данную работу, хотим пригласить ещё нескольких экспертов, одного — весной, другого — ближе к осени. Рассматриваем кандидатуру Вадима Степанова, «рок–звезду» библиотечного коммьюнити, активного критика, который развеивает устаревшие представления о нашей работе. Нам показалось, что не помешает немного критики, а не самоуспокоения. Также хотим пригласить Юлию Ракову, очень известного оратора и коммьюнити–менеждера в сфере книжной культуры. Пока кандидатуры под вопросом, всё зависит от их расписания, — делится Юлия Кох.

Кроме того, в учебной программе сформировался так называемый «Клуб двадцати» — это молодые библиотекари, активно работающие с молодёжью. Они проходят обучение, включающее как раз те навыки, которые в библиотечном вузе не дают, — создание подкастов, курсы видеомонтажа и многое другое, что сегодня просто необходимо, чтобы библиотеки оставались востребованы у молодёжи. Кстати, о видео. В ЦБС откроется и общедоступная студии звуко– и видеозаписи. Сегодня утверждается проектно–сметная документация, есть эксиз студии, летом планируется начало ремонтных работ, уже закупается оборудование. И всё это — тоже итог проекта Норильской ЦБС.

Искусство в массы

Проект «Арт–подготовка» Норильской детской художественной школы имени Николая Павловича Лоя предусматривает создание образовательного центра для преподавателей художественных дисциплин, распространение инновационного педагогического опыта. По словам Наталии Мороз, представлявшей проект, его авторы хотели предложить возможности повышения квалификации в разных направлениях, причём как своим педагогам, так и тем, кто преподаёт изобразительное творчество в общеобразовательных школах, а также студентам старших курсов отделения декоративно–прикладного творчества Норильского колледжа искусств. Важность этого трудно переоценить, ведь, как отмечают представители художки, более половины норильских детей хотят заниматься ИЗО, и педагогам нужно быть готовыми к этому.

– Мы хотели бы собрать творческих людей на базе своей школы. Когда готовили проект, нам показалось важным формирование практических навыков путём участия в семинарах, творческих встречах, мастер–классах, пленэрных практиках, учебных курсах. Проект разбит на блоки: «Дизайн», «Декоративно–прикладное искусство», «Скульптура», «Академическое направление». Спрос на обучение растёт на глазах. Оно проходит как в онлайн–формате, так и очно, плюс к нам приезжают специалисты, из Питера например. Вот вскоре ждём мастеров из школы керамики Северной столицы. Обучение в рамках проекта длится почти целый год. Как правило, у нас нет особенно времени и ресурсов на дополнительное обучение, тем более с выездом на материк, так что этот проект предлагает отличные возможности. Мы ожидаем, что на территории будут шире внедряться инновационные педагогические практики, вырастет уровень профкомпетенции специалистов, родится новое партнёрство, — говорит о целях проекта Наталия Мороз.

Забота о себе

Как в ежедневной рабочей гонке не выгореть? Об этом задумались представители благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Их проект «Центр профилактики выгорания «На льдине» посвящён профилактике и преодолению синдрома эмоционального выгорания сотрудников НКО и социально–ориентированных организаций. Он зрел несколько лет и вот, наконец, воплощается. Центр предполагается сделать стационарным — в помещении фонда, и его посетителями должны стать в первую очередь те, кто работает с непростыми категориями граждан.

– Ощущаете усталость на рабочем месте, апатию? Давайте с этим бороться вместе. Мы ждём коллег из некоммерческого центра, СОНКО, волонтёров. К сожалению, в профдеятельности они нередко сталкиваются с негативно окрашенным общением, много времени и сил отдают работе, что почти ничего не остаётся для собственного восстановления. Совместно с питерским центром современной психологии «Форсайт» мы хотим создать условия для работы с психологом — индивидуально и в формате групповых сессий, конечно, бесплатно для участников, — рассказывает Алина Дашкова, заместитель председателя благотворительного фонда. — Предполагается и множество активностей: тимбилдинги, тренинги с приезжающими специалистами, деловые игры, уроки по вокалу, мастер– классы по живописи, кулинарии, даже боксу! А также комната психологической разгрузки. Она сейчас подготавливается, там монтируется оборудование, вскоре презентуем её участникам проекта.

Сегодня в проекте, который реализуется с октября 2021 года, заняты уже 50 участников: представители обществ инвалидов, центра милосердия, отдела опеки и попечительства администрации города, управления соцзащиты, профсоюза медиков, педагогов. В фонде уверены: важно проводить профилактику синдрома выгорания, ведь бороться с ним сложнее, необходимо прививать людям культуру заботы о себе. К тому же нередко следствием такого выгорания становится увольнение сотрудника по собственному желанию, — роскошь, которую, учитывая кадровый голод во многих отраслях, Норильск себе позволить не может.