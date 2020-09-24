Осторожно: мошенники!

В полицию поступило заявление о факте мошенничества. 36-летней женщине поступил звонок от «сотрудников» службы безопасности банка, которые «по традиции» сообщили о сторонней попытке снятия средств с её карты. Далее по рекомендации злоумышленников женщина сняла всю сумму с карты и перевела разными частями на несколько неизвестных счетов. Общая сумма ущерба составила 221 690 рублей.

Сотрудники полиции просят граждан быть внимательными к сохранности своих денежных средств. Чтобы не попасться на уловки мошенников, ни в коем случае не совершайте действия по указанию неизвестных лиц. Службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.