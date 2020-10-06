Осторожно: гололёд

Гололёд и гололедица являются причиной чрезвычайных ситуаций. И опасными могут быть не только для пешеходов, но и для транспорта. В зимний период увеличивается вероятность аварий и столкновений среди машин. Потому инспекторы ГИБДД в этот период просят водителей быть предельно внимательными и осторожными. Для человека зимой существуют два фактора – либо сам поскользнешься и упадёшь, либо на тебя упадут или наедут. При падении есть вероятность перелома или травмы головы. По статистике, 400 человек из 1000 получают травмы и обращаются за медицинской помощью.

Особое внимание необходимо обратить на детей, правильно подобрать обувь, с надёжным протектором. На прогулке крепко держите ребёнка за руку и выбирайте безопасный путь. Правильно рассчитайте время перед выходом, чтобы не торопиться и исключить риск получения травм. Не забывайте, что в зимний период стоит смотреть не только под ноги, но и вверх – обращать внимания на падающие сосульки. При падении стоит отпустить руку ребёнка, чтобы его не травмировать.

Автомобили не могут резко тормозить на льду. Потому будьте предельно осторожны на проезжей части. Не торопитесь перебегать дорогу.

Не забывайте правильно падать. Если вы поскользнулись, сразу присядьте, чтобы снизить высоту падения. Не торопитесь подниматься, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь.