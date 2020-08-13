Осторожно: мошенники

Местная жительница обратилась в отдел полиции с заявлением о хищении денежных средств. По её словам она перешла по ссылке из объявления, в котором говорилось о заработке на брокерском рынке. После чего с ней мгновенно связались. Неизвестные представились как Олег и Мария, а далее началась классическая схема обмана. Злоумышленники пообещали золотые горы, а главное - это возможность приличного заработка прямо дома, без лишних усилий. Для этого она должна была установить специальное приложение на ноутбук.

Поверив на слова, девушка сделала всё по инструкции, а после заметила, что её курсор двигается по экрану самостоятельно. Итог всех действий ожидаемый, с банковских карт пострадавшей пропала крупная сумма – более 2,2 миллиона рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по счастье 159 часть четыре УК РФ «Мошенничество». Аферистов ожидает наказание - лишение свободы до 10 лет.

Полицейские напоминают гражданам не терять бдительность и не вестись на уловки мошенников в Сети. Не устанавливать вредоносные программы и ни в коем случае не перечислять деньги посторенним лицам.