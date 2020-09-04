Осторожно! Мошенники!

На этот раз жертвой стала 39-летняя норильчанка, которая хотела продать шубу на известной площадке «Авито». Покупатель не заставил себя ждать. На объявление откликнулся мужчина, он попросил норильчанку оформить доставку шубы в Красноярск, посредством курьерской службы. Для этого девушка по инструкции покупателя производила определенные действия в своем смартфоне, после чего с её счета списали 25 500 рублей. На данный момент ведется расследование.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают норильчан быть бдительными и не совершать никаких действий в своем телефоне. Особенно по указаниям незнакомых лиц. Не стоить переводить свои денежные средства на неизвестные счета и номера телефонов и сообщать данные своей банковской карты.