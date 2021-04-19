От Роспотребнадзора поступило предложение обязать сдавать второй ПЦР-тест всех прибывших из Турции и Танзании

Данную меру предложено ввести для лиц, прибывающих в Россию из жарких стран до 1 мая. Все они должны будут сдать повторный ПЦР-тест в течение пяти дней.

Также туристам необходимо повторно предоставить сведения о результатах лабораторного исследования на COVID-19 на портале госуслуг, заполнив соответствующую форму.