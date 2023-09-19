От судьбы не уйдёшь

Для лучшего понимания ситуации Николай Кублик начал рассказ издалека:

– Родился и вырос я в немецком селе, что находится в Краснотуранском районе Красноярского края. С красным дипломом окончил лесоинженерный факультет Красноярского государственного технологического университета, да достойно оплачиваемой работы по специальности «инженер лесного и садово-паркового хозяйства» не нашёл. В то время многие мои односельчане вернулись на историческую родину, в Германию. А мы с супругой подались на её родину, в Норильск. Жена моя — биолог, училась в Красноярске, там мы и познакомились. Из столицы края переехали в 2004 году. Второе высшее образование — юридическое — позволило трудоустроиться в милицию УВД Норильска и в дальнейшем в Норильскую прокуратуру, где я и отработал почти 20 лет. За это время был старшим следователем прокуратуры, старшим помощником прокурора города, заместителем прокурора Норильска, не раз исполнял обязанности прокурора.

Узнав, что в «Заповедниках» вакантна должность заместителя директора, решил из органов уйти, так как уже достиг пенсионного возраста, и воспользоваться возможностью трудиться по своей первой специальности. К тому же работа в природоохранном учреждении схожа со службой в прокуратуре. Так, при выявлении нарушений природоохранного законодательства сотрудники «Заповедников» вправе привлекать нарушителей к административной ответственности, вносить предостережение, инициировать при наличии признаков преступления возбуждение уголовных дел. В общем, специфика мне была понятна и ничто не предвещало проблем. Но стечение обстоятельств привело к тому, что, вместо того чтобы полностью погрузиться в выполнение своих новых обязанностей, я вынужден тратить время на судебные тяжбы. Как так вышло? В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и Закона «О противодействии коррупции» в течение двух лет после увольнения на бывшего государственного служащего, а также и на его нового работодателя возлагается обязанность в 10-дневный срок после его устройства на новую работу сообщить об этом представителю работодателя по последнему месту службы. Учитывая, что я много лет отработал в прокуратуре Норильска, взаимодействовал со всеми ветвями власти и знаю оперативную обстановку в городе, вновь назначенный прокурор Красноярского края посчитал, что моё трудоустройство в государственную организацию, расположенную в Норильске, могло привести к конфликту интересов. С запретом трудиться в «Заповедниках» я не был согласен и подал апелляцию. Отмечу, что к моменту обжалования решения я уже исполнял обязанности директора учреждения в связи с увольнением предыдущего. В итоге повторным решением аттестационной комиссией прокуратуры Красноярского края от 9 марта этого года было установлено, что оснований, препятствующих мне работать в «Заповедниках Таймыра» в качестве директора, не имеется. Более того, к назначению на эту должность меня рекомендовала комиссия Минприроды России по формированию кадрового потенциала, проведя голосование. В поддержку моей кандидатуры в Министерство природы неоднократно обращался коллектив учреждения, также меня поддерживают различные организации и волонтёрские движения. Решение о назначении принимает министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации. На это требуется время.

Проблема лишь в том, что два бывших работника «Заповедников», уволенные в 2019 году на почве конфликта с предыдущим руководством, систематически пишут жалобы на дирекцию и сотрудников. Когда я устроился работать в «Заповедники», они посчитали, что я смогу воспользоваться своими связями и повлиять на прекращение возбуждённого по их жалобам в отношении бывшего директора учреждения уголовного дела. И сначала аттестационная комиссия прокуратуры согласилась с их мнением. Но затем было установлено, что уголовное дело в отношении бывшего директора возбуждено незаконно, и дело прекратили. Надзором за расследованием уголовного дела занималась Красноярская краевая прокуратура.

Также по заявлениям жалобщиков была организована проверка правомерности передачи учреждению земельного участка, находящегося на территории Таймырского лесничества на озере Лама, для строительства визит-центра. Законность пользования землёй и строительства объектов признана решением Норильского городского суда. Кроме того, судебная коллегия по гражданским делам Красноярского краевого суда вынесла решение об отказе в удовлетворении жалобы краевого минлесхоза.

Несмотря на все судебные решения, эти люди продолжают жаловаться на нас в различные инстанции, пишут гадости в соцсетях. А мы продолжаем работать. Правда, подали в суд заявление о клевете. Надеемся, скоро в этом бестолковом противостоянии судом будет поставлена последняя точка.

– Николай Августович, руки не опускаются?

– Во-первых, служба в прокуратуре закалила. Во-вторых, я чувствую большую ответственность перед коллективом, который меня принял и поддержал, поэтому не могу себе позволить упасть духом. Вообще, работа в «Заповедниках Таймыра» сама по себе непроста. С одной стороны, перед нами стоит задача развивать туризм на территории, с другой стороны, наша прямая обязанность — сохранение природы. Чтобы одно другому не противоречило, нужно очень постараться, всё хорошенько просчитав и продумав. Глубоко убеждён, что туристический поток должен быть регулируемым, а для этого должны создаваться все комфортные условия — выделяться места для стоянок, розжига костров и так далее. Необходимо включиться в работу и дудинскому минлесхозу, у которого в оперативном управлении находится земля, расположенная на территории охранной зоны заповедника «Путоранский», где работает немало туристических баз.

– Как складываются отношения с туристическим бизнес-сообществом?

– Со многими туроператорами у нас заключены соглашения о взаимодействии. Мы сообща развиваем туризм на территории и поддерживаем друг друга. При этом, проверяя соблюдение режима на вверенных нам землях, мы не даём спуску никому. Какие бы хорошие у нас ни были отношения с владельцами и смотрителями турбаз, правила для всех одни. Сват, брат — ловля сетями запрещена! В случае обнаружения незаконного орудия лова изымаем его, составляем протокол. Так, в этом году оформлено более 25 протоколов об административных правонарушениях по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях). Также по результатам рейдовых мероприятий возбуждено три уголовных дела, из которых два — по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), одно — по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Сумма ущерба по уголовным делам превысила полтора миллиона рублей.

Также мы выявляем незаконные постройки. И случается, граждане высказывают претензии, что они, дескать, уже более 30 лет ездят на озеро Лама, ловят рыбу сетями и строят там, где захотят, и мы им не указ. Несмотря ни на что, сотрудники учреждения выполняют свою работу в соответствии с требованиями законодательства, а то, как гражданин к этому относится, зависит от его правосознания и воспитания. Обнаружено порядка 25 незаконных построек, информация передана в природоохранную прокуратуру Красноярского края и Таймырское лесничество. Работа в данном направлении продолжается.

Советую всем любителям природы ознакомиться с Положением об охранных зонах, границами особо охраняемых природных территориях на сайте учреждения zapovedsever.ru.

– Финансирования хватает?

– Деятельность учреждения — исследовательская, научная, природоохранная и просветительская работа — финансируется из федерального бюджета, и средств меньше, чем хотелось бы. Регулярно участвуем в различных грантовых конкурсах, привлекаем спонсоров. Большую помощь оказывает «Норникель». Тесно сотрудничаем с Агентством развития Норильска.

Площадь территории «Заповедников Таймыра» с учётом охранных зон составляет более 10 миллионов гектар. Места эти труднодоступные. Очень нужна нам своя малая авиация, но пока можем только фрахтовать вертолёт, а также договариваться, чтобы наших специалистов взяли на борт. Но чаще всего пользуемся тем, что есть, — снегоходами, лодками и катером на воздушной подушке. Отмечу, сегодня большинство кордонов оснащены спутниковой связью.

– Испытывает ли учреждение дефицит кадров? Какие специалисты требуются? Достойная ли заработная плата?

– «Заповедники» — это не то место, где можно заработать. Здесь трудятся в основном энтузиасты. Нами всеми в первую очередь движет желание сохранить флору и фауну, природу в естественном виде. Сегодня, например, нам требуются специалисты по геоинформационным системам (картографы), зоологи-орнитологи и теологи, геоботаники, профессионалы, обладающие познаниями в развитии экологического туризма. Но зарплаты у нас маленькие, жильём обеспечить не можем. Из положения выходим приглашая специалистов на сезон. Учёные стремятся поработать у нас на территории, провести исследования, со многими научно-исследовательскими институтами мы тесно сотрудничаем.

Признаюсь, что, когда я уходил из прокуратуры, мне поступало немало предложений о работе с более достойной заработной платой. Но я получаю пенсию, поэтому вопрос зарплаты остро не стоял и я смог выбрать дело по душе. И сегодня у нас есть уже несколько сотрудников, ушедших на пенсию из правоохранительных органов. Уверен, что штат будет пополняться, потому что работать у нас очень интересно.

– Волонтёрская помощь ощутима?

– Да, причём как для учреждения, так и для арендаторов, размещающих туристов. Здесь стоит отметить волонтёрское движение экомарафона «Понеслось», проект «Норникеля»: силами волонтёров на горе Фестивальной, пользующейся популярностью у туристов и расположенной в охранной зоне заповедника «Путоранский», размечена туристическая тропа, установлены указатели, наиболее опасные участки оборудованы перилами. Волонтёры проекта «Чисто Лама» убирают мусор. Пожарное патрулирование на Ламе осуществляется силами волонтёров проекта «ЛамаЛокация01». Скажу откровенно, в некоторых ситуациях без волонтёров мы как без рук. Ещё один важный момент: во многом благодаря эковолонтёрам у горожан формируется правильное отношение к природе.

– Было ли что-то в вашей новой работе, что вас удивило?

– Да. Во-первых, пока не устроился в «Заповедники» и не начал патрулировать территорию, не знал, что у нас есть леса. Был уверен, что на Таймыре только тундра и лесотундра. Во-вторых, я не представлял, насколько красивы Путораны в реальности. Очень теперь хочется, чтобы то, что я увидел своими глазами, смогли увидеть как можно больше норильчан и гостей нашего города. Но при этом ни в коем случае нельзя навредить северной хрупкой природе. И одна из задач, которая стоит сегодня перед учреждением, — рассчитать рекреационную нагрузку, то есть определить степень непосредственного влияния отдыхающих (рыболовов, туристов, охотников) и транспортных средств на природные комплексы.