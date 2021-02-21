От теории к практике

Мы такие разные

Всего в Норильске насчитывается 224 некоммерческих организации (НКО). В сущности, любая НКО — это клуб по интересам. И клубы эти могут объединять самых разных людей — от любителей зимней рыбалки до ветеранов боевых действий. Систематизация работы с ними — задача непростая, но выполнимая. Этим как раз и занимается управление административной практики.

Стоит сказать, что сейчас Норильск, да и Россия в целом, переживают настоящий бум создания общественных организаций. Лет двадцать назад в городе их действовало совсем немного, и в основном это были «старожилы» — спортивные и туристические объединения. Чуть позже подтянулись представители молодого поколения, приверженцы современных видов спорта, а затем поток желающих заявить о себе стал постоянно нарастать. В итоге деятельность разрозненных коллективов решили структурировать. Так в ноябре 2012 года при Норильском городском Совете депутатов появился отдел по работе с НКО и общественными объединениями.

Есть нюанс

– Среди некоммерческих организаций важную нишу занимают социально–ориентированные — СОНКО, — рассказывает Лидия Леу, начальник управления административной практики администрации Норильска. В чем отличия между ними и обычными НКО? Поясню на примере. Допустим, есть где–то клуб собаководов– любителей: люди встречаются, общаются, устраивают выставки и так далее — это просто сообщество единомышленников. А если они при этом тренируют ещё собак–поводырей для незрячих, то они берут на себя функции, присущие социально–ориентированным некоммерческим организациям. И многие, конечно, хотят получить такой статус, поскольку он даёт определённые преимущества. Так, при прочих равных, грант на тот или иной проект с большей вероятностью, выделят СОНКО.

Жить — не тужить

Зачем вообще нужно регистрировать НКО? Хотя бы затем, чтобы можно было при необходимости попросить помощи у государства, например, в получении собственного помещения, да ещё и без арендной платы за него. — В России всего несколько городов могут похвастаться тем, что СОНКО там получают помещения на безвозмездной основе. В их число входит и Норильск. Я считаю это огромным достижением. Нами выработана определённая схема, и через управление имущества мы предоставляем социально–ориентированным некоммерческим организациям возможность обзавестись своей «жилплощадью». Правда, над таким шагом стоит хорошенько поразмыслить. Помещение наверняка потребует переоборудования под нужды НКО, да и коммунальные услуги бесплатными не являются. Так что я всегда советую инициаторам убедиться в том, что они будут способны правильно вести документацию и нести дополнительные расходы. Организация хорошо и качественно работает в том случае, когда делом занимаются все её участники сообща.

Информбюро

Помимо прочего, взаимодействие с управлением административной практики позволяет продвигать интересы клуба или организации в массы, преодолевая информационный вакуум. Ведь одно дело — собрать вместе трёх–четырёх человек, и совсем другое — регулярно пополнять ряды единомышленников. А для этого у большинства стихийно возникших клубов нет ни ресурсов, ни навыков. Решить эту проблему и помогают специалисты управления. Например, размещая на официальном сайте города списки организаций с контактными телефонами и привлекая НКО для участия в городских мероприятиях.

Цели и средства

Ещё один значительный плюс для официально зарегистрированных организаций — возможность участвовать в местных грантовых программах и получать средства под идеи, реализовать которые в противном случае было бы просто невозможно.

– Финансовая поддержка со стороны администрации состоит в том, что ежегодно в городе среди СОНКО проводится конкурс, где разыгрывается 400 тысяч рублей, – говорит Лидия Леу. Максимальный грант на один проект — 200 тысяч рублей. Конечно, можно обратиться за помощью и к другим источникам, но наш, что называется, находится на расстоянии вытянутой руки, так, что заявок всегда поступает довольно много. Да и сама система получения грантов у нас проще, она более толерантна к новичкам. Это идеальный вариант для тех, кто хочет развиваться и получать на это средства, но пока боится выйти на более серьёзный уровень.

Вырастить лидера

Спектр мер поддержки, который управление административной политики оказывает НКО, весьма широк, но все же главная задача — поиск и работа с лидерами, окрепшими и вставшими на ноги именно в местных общественных организациях, способных развиваться дальше и помочь развиваться другим НКО. Ярким примером может служить появление в Норильске фонда «Возможность». Руководит им Елена Дудченко, один из старейших активистов НКО.

– Мы пригласили Елену на беседу и предложили совместно создать что–то интересное, молодёжное, что было бы полезно начинающим общественным объединениям на первых порах, а также в дальнейшей деятельности, — продолжает Лидия Леу. Молодые люди, когда им приходит идея найти какую–то конкретную форму для выражения своих интересов, редко прибегают к созданию юридического лица —обычно организуют общественные объединения. Мол, «мы рок продвигаем, мы — рэп, а все эти отчёты нам неинтересны». Для помощи им и был учреждён фонд «Возможность», который также очень плотно взаимодействует с Молодёжным парламентом. Елена активно работает с новичками, попавшим в струю общественного движения. Вообще, народ у нас в этом смысле лёгок на подъём, мы постоянно прирастаем новыми организациями. В Норильске, не побоюсь этого слова, сильное гражданское общество.

Со временем стало ясно, что фонд «Возможность» надо развивать и модернизировать под существующие нужды. Тогда я и предложила Елене Дудченко образовать на его базе ресурсный центр для НКО. Мы разработали детальную схему, определили, кому и как он будет помогать. Но основной целью всё–таки было научить НКО работать самостоятельно, а не делать все за них — это очень важный момент.

Дорогу осилит идущий

И таких проектов, воплощенных в жизнь управлением административной практики, довольно много. Его специалисты зачастую сами предлагают НКО выйти на грант с той или иной инициативой.

– Два года назад в нашем конкурсе победил довольно интересный проект из области укрепления межнациональных отношений, – делится наша собеседница. – Представители коренных малочисленных народов Севера организовали замечательное этностойбище на «Оль–Гуле». Помню, Елена Брониславовна, руководитель НКО, очень боялась, переживала за то, как всё пройдёт. Но идея была отличная, и мы её буквально уговаривали подать заявку на грант.

Изначально проект задумывался для детей — выходцев из коренных малочисленных народов Севера, которые выросли в городе и толком в тундре–то и не были. Нам хотелось рассказать об истории, культуре и быте таймырцев: как из шишек варенье варить, какие лечебные сборы из местных трав можно сделать, как вообще хозяйство в чумах налажено. А в результате к стойбищу съехался чуть ли не весь город. Пришлось даже вызывать подмогу и срочно расширять лагерь. Вот так из небольших шагов складывается большой путь.