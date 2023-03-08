От женщин кругом голова

Долюшка женская

Начиналось всё, правда, не с романтики. Из резолюции, написанной Кларой Цеткин и утверждённой на II Международной социалистической конференции: «В полном согласии с классово сознательными политическими и профсоюзными организациями пролетариата в каждой стране социалистки всех стран ежегодно проводят женский день, который в первую очередь служит агитации за предоставление женщинам избирательного права. Женскому дню следует повсеместно придавать международный характер, и он должен быть везде тщательно подготовлен».

Боролись женщины не за подарки и букеты, а за свои гражданские права. «И напоролись, — обычно смеются некоторые несознательные мужчины. — Пусть теперь наравне всё с нами делят». Но мы уверены, что тех самых — сильных, мужественных и умных, кто считает, что женщине нужно дать право быть Женщиной, — всё же больше. И подтверждение тому находим в истории нашего же города, при всей его суровости и тяжести судьбы.

Например, вы знали, что даже заключённые вполне могли рассчитывать на подарки к празднику, например, к 8 Марта? Но, конечно, только «за хорошее отношение к труду и выполнение лагерного режима». Каким было само торжество и было ли вообще — неизвестно, зато остались свидетельства о премировании женщин к Международному женскому дню.

«Советская власть раскрепостила женщину от вечного рабства капитализма, дала возможность активно участвовать в политической, экономической, социальной жизни страны Советов наравне с мужчиной. Трудящиеся женщины СССР встречают 8 Марта новыми достижениями на фронте социалистического строительства...» — декларировал один из приказов 1938 года. Согласно ему самые активные работницы могли рассчитывать на премию к празднику в размере 20–25 рублей.

Чуть позднее, в 1940–м, подарки стали выдавать вещами, лишив таким образом получательниц права самостоятельного выбора. Хотя это были уже свободные женщины, работавшие на строительстве комбината. Дамы — бухгалтеры, курьеры, геотехники, телефонистки и другие — получили к 8 Марта туфли, отрезы на платье или юбку (на что именно — тоже было чётко прописано в документе!), вязаную кофту, трикотажное бельё, платок, одеяло или покрывало. От чего зависел выбор подарка, знал, наверное, только и. о. начальника комбината капитан госбезопасности Волохов, подписавший этот документ.

В 1950–е годы «Заполярка» исправно публиковала бодрые поздравления женщинам СССР от первых лиц партии, где особо отмечались достижения представительниц прекрасного пола в соцтруде.

«Международный женский день для нашего народа стал праздником творческого роста советских женщин, выражением торжества советской демократии, открывшей дорогу к счастливой жизни. Трудно охватить и оценить всё, что сделала советская власть для женщины. Но ещё большее ожидает её в будущем», — обещала передовица за 8 марта 1959 года.

Праздничные номера традиционно посвящались трудовым успехам норильчанок, работающих на рудниках, электроподстанциях, на углесортировке, женщин–токарей, строителей, врачей, учителей и других.

И женщины отвечали партии взаимностью. Так, в одном из восьмимартовских номеров начала 1960–х есть заметка «От всего сердца», в которой её автор А. Шантарова, мать семерых детей, санитарка роддома, рассказывает, что получает поддержку от государства (пособие для многодетных матерей): «И вот сегодня, в день Международного праздника женщин, я, как и миллионы других матерей, от всего сердца благодарю партию и правительство за заботу о моей семье».

Мать — звучит гордо

Вообще, тема материнства как естественного предназначения женщины 8 Марта проглядывала особенно часто. Ежегодно появлялись материалы о матерях–героинях. А 8 марта 1969 года председатель женсовета Е. Хавруцкая заявила: «Самая счастливая женщина на земле — мать, которая вырастила и правильно воспитала честных, трудолюбивых детей». Она рассказала о том, какие замечательные женщины живут в городе: их дети помогают родителям, успевают в учёбе и спорте, успешны на службе в армии. Сами они — тоже образцы для подражания: отзывчивые, работящие, хорошие супруги и матери.

А газета поддерживала: «Женщины! Весь жар сердца, тепло материнских рук — воспитанию человека будущего!» — гласил слоган 8 марта 1963 года.

Правда, в честь праздника от работы никого не освобождали. Напротив, в напряжённые праздничные дни норильчанки старались раньше срока закрыть план или добавить радости другим виновницам торжества:

«Пожалуй, ни один праздничный стол не обходится без торта. Смело можем сказать, что торты, которые изготовили умелые руки кондитеров Н. Егонской, М. Лагоды, А. Ковальчук, Е. Петровой, Е. Парчайкиной, да и многих других мастеров кондитерского цеха, — не только красивы, но и вкусны. Как обычно, предпраздничные дни очень напряжённы, слишком много заказов. Шофёр Анна Дмитриевна Апошнянская на своей машине «пробилась» в Талнах. Самоотверженно трудились укладчицы А. Атаманова, Е. Ведерникова, В. Красовская, А. Лобанова, А. Митахова и В. Обуховская. Чтобы доставить радость норильчанам, приходилось трудиться не считаясь со временем, ежедневно выполняя задание на 100–120 процентов».

Как же угодить?

Но нельзя сказать, что норильчанки не ощущали праздника. Мужчины очень старались. 8 марта 1967 года «Заполярка» сообщала:

«Только в универмаге «Талнах» вчера норильские мужчины приобрели на 60 тыс. рублей подарков, да и вообще, в предпраздничные дни абсолютное большинство посетителей универмага — мужчины. Они буквально осаждают прилавки, и у всех одна забота — что купить в подарок жене, невесте, подруге».

Но и тут без женского вклада не обходилось — в это время продавцы, а ими всегда были женщины, начинали рабочий день задолго до открытия магазина, чтобы упаковать «дамские сумочки красивых и модных форм, вазы и бусы, платки, хрусталь и фарфор».

Газета подсказывала самым сильным и умным, где найти подарок любимым. Из передовицы номера они узнавали, например, что в кафе «Лама» открылась выставка–продажа кондитерских изделий (и снова спасибо женщинам–кондитерам!), а работницы цеха озеленения предугадали паломничество к теплицам в канун праздника и все свободные площади засадили бегонией, примулой, узамбарской фиалкой. Другим подарком к празднику стали пять новых сортов пирожных, торты «Сияние» и «Москва» от городского кондитерского цеха.

В середине 1970–х в предпраздничные дни мужчинам рекомендовалось посетить магазины «Цветы», «Солнечный», «Северянка» и универмаг «Таймырский». Там можно было найти различные сувениры уральских, украинских, тувинских и ленинградских мастеров. Другие магазины города предлагали праздничные наборы, новые «изящные миниатюрные женские часы» от фабрик «Заря», «Слава» и «Луч», ювелирные изделия и украшения из серебра.

Параллельно в газете всё чаще появлялись статьи с общим смыслом — «красота всё доступнее». Это была реклама косметических средств, парикмахерских, статьи о тонкостях создания новых причёсок, интервью конструкторов одежды о веяниях моды:

«Можно обойтись без парика. Тем более что он уже вышел из моды, — таково мнение мастера парикмахерской «Локон» Риммы Игнатьевны Джуманазаровой. А «всегда причёсанной» быть не так уж трудно — надо только выбрать себе стрижку к лицу». 1975 год.

«В целом мода стала более женственной. Заметно изменились объёмы в сторону уменьшения. Сегодня одежда облегает фигуру, подчёркивает талию, грудь, бёдра. Линия талии обязательно выделяется с помощью кроя или же съёмными деталями». 1989 год.

«Зоренька» без условий

Но вернёмся к мужскому участию в празднике. 8 марта 1971 года «Заполярка» собрала мужчин «у самовара» и напрямик попросила высказаться о прекрасной половине человечества и поздравить её. Мужчины раскрылись во всей красе.

«Женщинам трудно угодить — всё им не так. Вот как выбрать подарок? Мода у них меняется, как листки календаря. Что ни говори, а раньше женщинам угодить легче было. Достал флакон духов — уже героем себя чувствуешь. Вообще, психология женщин немного странная: им непременно надо то, чего нет в продаже, например, перламутровую помаду. Да такую, какой у других нет. А вообще–то, друзья, если по совести, то наши любимые заслужили самых дорогих подарков», — Владимир Холмогоров.

«Мы недостаточно уважаем наших милых женщин. В их присутствии может вылететь слово, которое назад уже не поймаешь. В автобусе не догадываемся уступить им место. А если честно, вспоминаем об этом только 8 Марта. Если бы я мог, я бы слетал на Луну и подарил жене лунный камень. Дарил ли я перстень с драгоценным, но земным камнем? Признаться, нет. И борщ тоже не варил. И пол я так не сумею помыть, как жена. Всё–таки это женское дело...» — плавильщик Иван Никифоров.

«Женщина должна сидеть дома. К этому выводу я пришёл на основании 20–летнего стажа семейной жизни. Равноправие равноправием, но женщина вряд ли от него выигрывает. На работе она действительно равноправна, а вот дома — нет. Уверен, что физически женщина устаёт не меньше мужа, а придёт домой, торопится обед приготовить. Так вот я за то, чтобы женщина была только матерью и хозяйкой. А на производстве работали бы только мужчины: мы умеем и шить, и варить, и стричь — что хочешь», — Ярослав Николишин.

«Я назову тебя зоренькой». Недавно по радио я услышал эту, как ни странно, популярную песню, сержусь так, как будто я женщина. И за мужчин становится стыдно. Вдумайтесь в слова песни! Нет уж, когда у меня будет жена, я назову её зоренькой просто так, без всяких условий», — Дмитрий Петров.

Другие мужчины давали советы, как их «собратьям» порадовать верных подруг: как накрыть стол («про фрукты не забудьте!»), где купить готовые блюда. И конечно, этикет: «За столом старайтесь быть предельно внимательными и предупредительными, ведите беседы на темы, близко к домашнему хозяйству и воспитания детей. Да воздастся вам за всё сторицею!» — напутствовал «однополчан» Александр Овчинников, начальник торгового отдела треста общественного питания.

Читая такие разные, но искренние напутствия, понимаешь, что мужчины были, есть и, видимо, будут озадачены вопросом — чего же хотят женщины? И в то время как партия продолжала поздравлять дам торжественно–строго: «Женщины нашей страны прошли славный путь борьбы и самоотверженного труда. Они были среди легендарной когорты революционеров, которые под руководством Ленина закладывали основы большевистской партии, привели трудящихся к победе Великого Октября», городские мужчины выражали восхищение представительницами прекрасного пола очень душевно: «Норильчанки... Без них Норильск никогда не был бы Норильском — обыкновенным городом в неуютных для людей высоких широтах... Первыми женщинами, для кого дело мужей стало их делом, были Елизавета Ивановна Урванцева — первый врач на норильской земле, Софья Григорьевна Воронцова — первая женщина, участвующая в геологических изысканиях, Елизавета Карловна Матвеева — первый председатель женсовета, Марфа Ивановна Сапрыкина — первая заведующая детским садом. Если бы кто–то захотел вдруг наказать норильских мужчин, он просто оставил бы их без женщин».

Так сильные или слабые?

Чем ближе были 1990–е, тем реже встречались партийные поздравления и тем чаще женщине давали право быть яркой, живой, амбициозной. Настоящий взрыв феминизма! И заголовки под стать: «Я ль на свете всех сильнее». Любопытную статистику привели, опираясь на данные социологов, журналисты начала 1990–х:

«В нашем городе каждая вторая женщина занимает рабочую должность. Зато каждый девятый мужчина без смущения удобно расположился в руководящем кресле. Сегодня наша главная нота РЕ: РЕшительные, РЕзультативные, РЕвностно охраняющие своё право на лучшее место под солнцем, мы должны потеснить мужчин на аренах жизни».

А в 1993 году в 8–мартовском номере выяснилось, что на каждую женщину, по статистике, приходится 1,008 мужчины. Дамы представляли собой полноправную работающую половину (70,576 человек из 142,999 работающих жителей города), а всего женщин всех возрастов в Большом Норильске оказалось 132,110 (из 274,742 жителей).

«Ну что в связи с этим можно сказать о роли норильской женщины в жизни вообще и мужчины в частности? Очевидно, это большая роль. И, вероятно, — главная», — таков был вывод статьи.

Но разве вытравишь из сердца нежное, женское, хрупкое? Даже эти сильные и независимые женщины мечтали о простом и важном — чтобы их замечали, любили, делали их жизнь легче. И «Заполярка» об этом знала:

«Семь из десяти норильчанок считают, что их семейная жизнь складывается неплохо, аналогичная оценка у мужчин — 73%. Зато неудачной семейную жизнь считают 14% женщин и 9% мужчин. Это большая разница, и сразу ясно, кого больше тревожит перспектива возможного развода». 1993 год.

«Сложно, очень сложно сегодня с подарками. Но есть такие, которые производит не задыхающаяся наша промышленность. Подарки нашей души, взгляда, рук. Уступите женщине место в автобусе. Сегодня. И — всегда. Улыбнитесь, пропуская вперёд улыбкой настоящего мужчины. Поддержите. Посмотрите в тот миг на женщину... Миг, продлись!» 1995 год.

И как сказал Шекспир...

В 2000–е «Заполярка» всё дальше уходила от темы равноправия мужчин и женщин и всё чаще упирала на то, что прекрасная половина человечества — это хрупкие и нежные создания. Газета рассказывала, что к 8 Марта для горожанок изготавливают цветы изо льда; делилась историями из жизни роддома — ему в 2001–м исполнилось 55 лет; публиковала материалы о многодетных мамочках Норильска; о вторых половинах знаменитых мужчин — руководителей города и комбината. В городе открывались продажи тюльпанов, приуроченные к празднику выставки, сотрудники ГИБДД вручали автолюбительницам вместо предписаний цветы... И всё это время мужчины не переставали озадачиваться вечными как мир вопросами: как угодить женщине, чем её удивить.

Стас Стрючков, исследователь истории Таймыра:

«В женщине я больше всего ценю склонность к самопожертвованию, готовность не задумываясь отдать всё ради любимого мужчины и своей семьи. И особенно удивляет, что это качество, на первый взгляд, скрытое, в экстремальной ситуации просыпается в любой женщине, даже самой эмансипированной и независимой. И я думаю, что именно на этом удивительно стержневом женском качестве и держится весь мир».

Юрий Фомин, начальник отдела по работе с целевыми группами персонала управления внутренних коммуникаций Заполярного филиала «Норникеля»:

«Удивляет огромное количество энергии, которое женщины тратят на то, чтобы нравиться мужчинам. Поражает, как много они носят сумок с покупками и при этом ещё улыбаются! Они очень терпеливы и сильны. Мужчинам надо у них поучиться и стремлению к продолжению рода, мы в этом более ленивы».

Роберт Цырульник, заслуженный работник Высшей школы России, член–корреспондент Международной академии наук педагогического образования:

«Как раз своей непредсказуемостью и удивляют женщины: никогда не знаешь, что будет дальше, и это очень заводит. Да, они не всегда логически мыслят, часто делают что–то вопреки. Нельзя сказать, хорошо это или плохо, всё зависит от конкретного случая, зато с ними не соскучишься».

Четыре года назад главред «Заполярки» Владимир Шиловский на правах главного в редакции мужчины позволил себе посоветовать «собратьям»:

«Борьба (между мужчинами и женщинами. — Прим. авт.) продолжается. У обеих сторон по–прежнему остаётся друг к другу масса вопросов и взаимных претензий. Но прежде чем начнутся боевые действия, мне хотелось бы обратиться к мужчинам. Посмотрите на своих женщин. Попробуйте понять, что они чувствуют и что их заботит. Поздравьте их с 8 Марта, подарите букет цветов, обнимите. Покажите, что вы цените их и уважаете. Так будет лучше для всех. Не верите — проверьте».

И хочется добавить на правах женщины: помните о нашей хрупкости, о том, что всё в мире мы пропускаем через сердце. Сердце, которое способно на подвиги. Но каждая из нас внутри желает, чтобы подвиги совершали вы, сильные наши и умные. А мы будем теми, кто будет на них вдохновлять. И в том наша сила. Ведь истинную правду сказал ещё Шекспир: «Не копьем — соломинкой мы бьёмся, и только слабостью своей сильны».