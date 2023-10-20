Отцам — защитникам Родины

– Акция по сбору гуманитарной помощи для наших земляков, проходящих службу в зоне специальной военной операции, приурочена ко Дню отца, — рассказывает Андрей Колин, начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. — Воспитанники детских садов передают нам рисунки и поделки, которые становятся для бойцов талисманами. В школах проводят благотворительные ярмарки, в которых охотно участвуют и дети, и взрослые. Педагоги в свободное от работы время в качестве волонтёров плетут маскировочные сети, делают обереги и готовят гостинцы для солдат.

— У нас на призыв откликнулись многие, — делится Оксана Розанова, советник директора по воспитанию гимназии № 5. — Мы обратились в местное отделение «Боевого братства» и узнали, что конкретно требуется сейчас военнослужащим. Сбор денежных средств взяли на себя родительские комитеты. В составе нашего гуманитарного груза — термобельё, медикаменты, гигиенические средства, мультитулы, спальные мешки, одеяла из фольгированной плёнки, тёплые носки, сладости, чай, кофе и, конечно же, северные деликатесы.

— Каждую коробку мы собираем с любовью, вкладываем туда наши послания, — говорит Наталья Бирюкова, ученица 10 класса гимназии № 5. — В СВО сейчас участвуют НАШИ люди, и мне хочется их поддержать, чтобы они знали, что они не одни, не забыты, что мы о них думаем и переживаем за них. Сейчас мы учимся тому, что в трудную минуту нужно помогать всем, кто в этом нуждается. И особенно заботиться о тех, кто стоит за Правду, за Родину. Мы говорили на эту тему с одноклассниками, и среди нас не нашлось никого, кто захотел остаться в стороне.

— Нас радует, что к акции присоединился весь Большой Норильск: Центральный район, Талнах, Кайеркан, Оганер, — не скрывает своих чувств Дмитрий Губарев, активист по сбору гуманитарной помощи комитета семей воинов Отечества Красноярского края. — Пятой гимназии отдельное спасибо за то, что не забыли про юколу — ребята «за ленточкой» по ней очень скучают.

В конце октября норильские волонтёры отправятся в очередной гуманитарный конвой. В этот раз при поддержке администрации города, бюджетных организаций, промышленных предприятий и неравнодушных норильчан удалось собрать средства на покупку трёх новых автомобилей — сейчас это главный запрос от бойцов–северян. В эти машины и загрузят посылки общим весом более тонны, а затем развезут их по подразделениям.