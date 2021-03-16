Отдел МВД России по городу Норильску приглашает на службу в полицию
Отдел МВД России по городу Норильску приглашает на службу в полицию
Норильскому ОМВД требуются участковые уполномоченные, полицейские (водители) дежурной части, полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы.
Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей офицерского состава:
– гражданство РФ;
– возраст до 40 лет;
– отсутствие судимости;
– состояние здоровья, годное к прохождению службы;
– наличие высшего образования;
– служба в Вооруженных силах РФ.
Преимущества прохождения службы в полиции:
– достойная, стабильная и своевременная заработная плата (с увеличением в зависимости от выслуги лет);
– ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток, с увеличением за счёт времени проезда к месту проведения отпуска и обратно, с ежегодной компенсацией проезда в отпуск сотрудника и одного члена его семьи;
– возможность выхода на пенсию после 10 лет льготной выслуги в районах Крайнего Севера;
– возможность получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях системы МВД России на бюджетной основе (независимо от уже имеющегося);
– бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обеспечение лекарствами в медицинских учреждениях системы МВД России;
– обязательное государственное страхование и право на страховые выплаты при получении травм как на службе, так и в быту;
– первоочередное получение мест в дошкольных учреждениях для детей сотрудников;
– возможность получения служебных жилых помещений, а также жилых помещений на условиях коммерческого найма.
По вопросам поступления на службу обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, 9, телефоны отдела кадров: 8-3919-22-02-38, 8-3919-47-24-39, 8-3919-47-24-38, 8-3919-34-76-22.