МАУ ИЦ «Норильские новости»

Отдел МВД России по городу Норильску приглашает на службу в полицию

Отдел МВД России по городу Норильску приглашает на службу в полицию

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Отдел МВД России по городу Норильску приглашает на службу в полицию

Отдел МВД России по городу Норильску приглашает на службу в полицию

Норильскому ОМВД требуются участковые уполномоченные, полицейские (водители) дежурной части, полицейские отдельного батальона патрульно-постовой службы.

Требования к кандидатам, претендующим на замещение должностей офицерского состава:

гражданство РФ;

возраст до 40 лет;

отсутствие судимости;

состояние здоровья, годное к прохождению службы;

наличие высшего образования;

служба в Вооруженных силах РФ.

Преимущества прохождения службы в полиции:

– достойная, стабильная и своевременная заработная плата (с увеличением в зависимости от выслуги лет);

ежегодный оплачиваемый отпуск от 55 суток, с увеличением за счёт времени проезда к месту проведения отпуска и обратно, с ежегодной компенсацией проезда в отпуск сотрудника и одного члена его семьи;

возможность выхода на пенсию после 10 лет льготной выслуги в районах Крайнего Севера;

возможность получения бесплатного высшего юридического образования в учебных заведениях системы МВД России на бюджетной основе (независимо от уже имеющегося);

бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное обеспечение лекарствами в медицинских учреждениях системы МВД России;

обязательное государственное страхование и право на страховые выплаты при получении травм как на службе, так и в быту;

первоочередное получение мест в дошкольных учреждениях для детей сотрудников;

возможность получения служебных жилых помещений, а также жилых помещений на условиях коммерческого найма.

По вопросам поступления на службу обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, 9, телефоны отдела кадров: 8-3919-22-02-38, 8-3919-47-24-39, 8-3919-47-24-38, 8-3919-34-76-22.

Фото Владимир Макушкин
16 марта в 09:35 240
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