Отдел по вопросам миграции напоминает норильчанам об изменениях в законодательстве

Постановлением предусмотрен целый комплекс изменений, направленных на упрощение административных процедур, связанных с выдачей и заменой паспортов, повышение удобства пользования основным документом, удостоверяющим личность, в том числе с учетом развития дистанционных технологий взаимодействия государства и граждан.

Учитывая многочисленные обращения граждан о неудобствах при пользовании паспортами, когда по достижении гражданином 20 или 45 лет паспорт сразу же становился недействительным, что не давало возможности, например, пользоваться государственными услугами в электронном виде, получить в банке денежные средства, заключить сделку, купить билет на поезд или самолёт, направиться в командировку или на отдых и даже лечь в больницу, новым постановлением срок действительности паспорта такой категории граждан продлён до его замены, но не более чем на 90 дней.

Кроме того, с 30 до 90 дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче (замене) паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Модернизирован и сам бланк паспорта. Ввиду утраты актуальности из обязательных реквизитов бланка паспорта исключен «Личный код». Для простоты восприятия гражданами основных правил использования паспорта изменена последняя страница бланка, на которой теперь в доступной форме будет размещаться информация для владельца паспорта.

В условиях цифровой трансформации государственного управления, когда основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу, отпала необходимость в обязательной простановке отметок в паспорте о регистрации брака и о детях, тем более что в ряде случаев необходимые документы могут быть и утрачены (например при пожаре или других чрезвычайных обстоятельствах) или ещё не переведены на русский язык (иностранные свидетельства о рождении).

В этой связи постановлением предоставлено право гражданам самостоятельно принимать решение о необходимости проставления в паспорте следующих отметок: о регистрации и расторжении брака, детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста), ранее выданных внутренних паспортах и об имеющихся заграничных паспортах, о группе крови (резус-факторе) и об ИНН.

Кроме того, МВД России в рамках ведомственной программы цифровой трансформации проводятся мероприятия по развитию информационных систем и консолидации данных о гражданах, которые позволят сократить сроки оформления паспортов. В этой связи с 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней, независимо от места жительства (пребывания, фактического проживания) или обстоятельств его замены (сегодня данный срок составляет от 10 до 30 дней).

Указанные подходы МВД России будут сохранены и при введении в Российской Федерации электронных паспортов.