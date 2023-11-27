Отделение СФР по Красноярскому краю компенсировало расходы на охрану труда более 700 предприятиям региона
Отделение СФР по Красноярскому краю компенсировало расходы на охрану труда более 700 предприятиям региона
Краевое ОСФР завершает кампанию по финансированию мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников. До 15 декабря предприятия региона должны отчитаться, представив в ОСФР документы, подтверждающие произведённые расходы на мероприятия по охране труда, с целью возмещения средств.
За счёт средств фонда финансируется 16 профилактических мероприятий, среди которых проведение периодических медосмотров, приобретение средств индивидуальной защиты, обучение по охране труда и т. д.
«В Красноярском крае зарегистрировано 73 тысячи работодателей, у которых трудятся более 967 тысяч человек. Социальный фонд стремится заботиться о благополучии каждого человека, поэтому финансирование мероприятий по охране труда является важным направлением деятельности фонда. В 2023 году на эти цели региональное отделение планирует направить более 800 миллионов рублей», — отметила управляющий ОСФР по Красноярскому краю Елена Лапко.
Для того чтобы стать участником программы финансирования предупредительных мер по охране труда, работодателям необходимо ежегодно до 1 августа обращаться в отделение фонда с соответствующими заявлениями. После вынесения положительного решения предприятия могут направить до 20% от суммы начисленных страховых взносов за предыдущий год на мероприятия по охране труда, а в случае направления на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста сумма может быть увеличена до 30%. Подробнее — на официальной странице отделения на сайте Социального фонда России.