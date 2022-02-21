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Отделения Почты России в Красноярском крае изменят график работы 22–23 февраля

Отделения Почты России в Красноярском крае изменят график работы 22–23 февраля

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Отделения Почты России в Красноярском крае изменят график работы 22–23 февраля

В предпраздничный день почтовые отделения Красноярского края закроются на час раньше.

Отделения Почты России в Красноярском крае изменят график работы 22–23 февраля

23 февраля станет выходным днём для всех почтовых отделений региона.

24 февраля офисы Почты России будут работать в обычном режиме.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото из открытых источников
21 февраля в 13:13 530
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