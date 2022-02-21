Отделения Почты России в Красноярском крае изменят график работы 22–23 февраля

23 февраля станет выходным днём для всех почтовых отделений региона.

24 февраля офисы Почты России будут работать в обычном режиме.

Уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте или в мобильном приложении компании. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.