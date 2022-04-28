Отделения «Почты России» в Красноярском крае изменят график работы в майские праздники

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений Красноярского края. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения региона закроются на час раньше.

2 мая отделения почты работают по обычному графику, 3 мая они будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая почтовые отделения края будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты. Установить приложение можно, перейдя по ссылке с мобильного устройства.