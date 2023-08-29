Современная ринопластика – не про радикальные изменения внешности, а про то, как подчеркнуть свою индивидуальность, сохранить естественную природную красоту и подарить себе здоровое дыхание. Единственное, что заметят окружающие после ринопластики в клинике MEDICI, – это блеск в ваших глазах и колоссальную уверенность в себе! И да, кончик вашего носа будет аристократично немного «смотреть» вверх, потому что ходить вы будете исключительно с высоко поднятой головой!

«В клинике MEDICI мы делаем сберегающую закрытую ринопластику, чтобы в первую очередь подарить людям здоровое дыхание! Ведь от того, как человек дышит, зависит и его психологическое и физическое состояние! Отдельная роскошь, которая достается нашим пациентам, – способность максимально тонко ощущать ароматы, которыми так богат наш мир! И навсегда забыть о каплях для носа. А благодаря уникальным методикам и оборудованию, которым оснащена клиника, процесс реабилитации проходит максимально незаметно – без синяков, без отёков, без рубцов», – комментирует лор-хирург клиники MEDICI Оксана Александровна Нагорная.

Многих людей не устраивает естественный вид их носов. Одни думают, что нос слишком большой или слишком длинный, другим не нравится «горбинка», третьим – форма носа в целом. Бытует мнение, что ринопластика носит чисто эстетический характер. Но это не совсем так.

Очень часто в клинику эстетической медицины MEDICI обращаются пациенты с жалобами на затруднённое дыхание и заложенность носа, особенно весной. Закрытая сберегающая ринопластика как раз помогает решить как эстетические проблемы, так и медицинские, которые отражаются на состоянии здоровья и жизнедеятельности организма.

Новый эксклюзивный аппарат в клинике MEDICI

Инновационные технологии — это один из базовых принципов работы клиники эстетической медицины MEDICI! Быть первыми — значит быть лучшими. Именно поэтому наши специалисты регулярно повышают квалификацию и посещают международные выставки, чтобы пациенты клиники MEDICI могли быть уверены в том, что доверяют свой внешний вид и здоровье профессионалам.

Новый эксклюзивно представленный аппарат в нашей клинике называется «Микромоторная система Elec II mini». Его преимущество в особых насадках для более быстрой и точной остеотомии – процедуре по удалению части костной ткани, коррекции хрящевых тканей и кожных слоёв. Также есть насадки для изменения формы костей носового свода. Наличие таких инструментов даёт максимальный результат и приближает к совершенной риноскульптуре.

«Применение микромоторной системы в ринопластике и создании риноскульптуры – это прорыв! Это инновационный аппарат, который позволяет нам добиваться таких результатов, которые раньше были невозможны. Мы приблизились к тому, что можем создать совершенный, идеальный нос.

Если у пациента были проблемы со сложной деформированной спинкой носа, была деформация после травмы – всё это теперь можно исправить безопаснее, быстрее, лучше по реабилитации и надежнее по отдалённому прогнозу. То есть при создании полностью новой скульптуры носа мы знаем, что через 10 и 20 лет результат будет прежним. Это важно!», - делится хирург клиники MEDICI Армен Азатович Габриелян.

Подробнее про закрытую ринопластику

Это методика выполнения пластической операции, при которой все разрезы и манипуляции хирург проводит внутри носовой полости. Делается по одному небольшому разрезу в каждой ноздре, которые не видны снаружи и через какое-то время с трудом различимы даже при врачебном осмотре. Проведение закрытой ринопластики сохраняет целостность хрящевой ткани и колумеллы – проще говоря, передней части носовой перегородки между двумя ноздрями.

Какие показания к закрытому способу пластики носа?

Эстетические:

· асимметричное расположение крыльев и формы;

· «горбинка» на спинке носа;

· параметры — длинный, широкий;

· нестандартные носовые проходы — узкие или слишком широкие;

· форма кончика носа — с бульбообразной деформацией («картошкой»), раздвоенный, искривлённый.

Медицинские:

· травмы носа;

· искривление носовой перегородки;

· деформация хрящей и костей носа;

· затруднения при дыхании;

· образование полипов в носовых проходах.

Проводится процедура под общим наркозом. Метод пластики носа для пациента определяет лор-хирург с учётом индивидуальных особенностей.

Проконсультироваться и узнать подробности об эксклюзивной услуге можно, записавшись к врачу-оториноларингологу — Оксане Нагорной или хирургу Армену Габриеляну.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Клиника эстетической медицины MEDICI

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