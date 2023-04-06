Отдых для детей с Крайнего Севера сделают максимально доступным

Ко второму чтению законопроект значительно изменился. Внесены поправки о дополнительных мерах соцподдержки в сфере отдыха и оздоровления детей из красноярской Арктики. В частности, предлагается предоставить бесплатный отдых, проезд и питание в пути детям из северных территорий не только на южных морях, но и в оздоровительных лагерях края. Средства предусмотрены в корректировке бюджета.

«Приобретение авиабилетов для выезда на материк требует значительных затрат. Проблема в логистике: сначала детей нужно доставить на вертолётах до населённого пункта, в котором имеется аэропорт. Это место сбора, где детям нужно провести несколько дней перед отправкой в оздоровительные лагеря, поскольку рейсы нерегулярны. В месте сбора дети нуждаются в питании и проживании, поэтому не все готовы отправлять детей в лагерь при таких условиях. Внесение поправок позволит сделать летний отдых для детей, проживающих в Арктике, более доступным», – пояснила председатель «северного» комитета Людмила Магомедова.

В законе предлагается предоставить детям, получившим путёвки, бесплатный проезд от места проживания до места отдыха и обратно. Им обеспечат временное проживание, бесплатное 5-разовое горячее питание в местах сбора и в период следования к месту отдыха и обратно. Законопроект предусматривает бесплатный проезд и оплату расходов по найму жилья сопровождающим лицам.