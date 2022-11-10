Отечественный магазин приложений RuStore включили в перечень программ для обязательной предустановки в 2023 году
Отечественный магазин приложений RuStore включили в перечень программ для обязательной предустановки в 2023 году
Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений.
Напомним, отечественный магазин приложений был разработан по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. Созданием RuStore занималась VK вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Он был запущен в мае текущего года.
Предустановка единого магазина приложений будет осуществляться вместо программы для доступа к социально значимым информационным ресурсам APP List, которая ранее входила в перечень. Причина замены в том, что функционал RuStore дублирует и расширяет возможности APP List.
Кроме того, правительство увеличило с 10 до 15 количество обязательных для предустановки программ, обеспечивающих доступ к аудиовизуальным сервисам. Это решение вступит в силу с 1 марта 2023 года. Оно направлено на создание равных конкурентных условий для развития отечественных аудиовизуальных сервисов.