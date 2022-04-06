«Норникель» открыл центр подбора персонала в столице республики Башкортостан Уфе

Центр в Уфе начал работать в популярном у жителей торговом центре «Планета». Месяц назад такой же офис появился на Урале в городе Орск. А в нашем городе подобный центр открылся в июле прошлого года. В 2022 году на работу в Норильской дивизион планируется набрать до 6 тысяч человек персонала.

Для поиска специалистов Уфа выбрана не случайно. Это один из ведущих промышленных центров страны. Там сосредоточено около 200 предприятий. На рынке труда представлено большое количество высококвалифицированных специалистов в самых разных областях - от нефтепереработки, авто- и микроэлектроники до машиностроения и научно-производственных объединений. В городе есть и рабочие, и инженерно-технические кадры.

В Уфе «Норникель» предлагает соискателям разные варианты трудоустройства: на постоянной основе, вахтовый метод и возможность переобучения с последующим приёмом на работу.

При переезде в Норильск новым сотрудникам оплатят проезд, провоз багажа, подъемные на обустройство на новом месте жительства и обеспечат жильем.

«Норникель» гарантирует всем своим работникам достойную заработную плату, которая в этом году в Норильском промышленном районе выросла на 20%; районный коэффициент (80%) и процентную надбавку (80%) к заработной плате с первого дня работы; лучший социальный пакет в отрасли, включающий добровольное медицинское страхование, различные жилищные и пенсионные программы, организацию санаторно-курортного лечения и детского оздоровительного отдыха; ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 52 календарных дней и ежегодную оплату проезда к месту отпуска и обратно работнику и членам его семьи; возможности для профессионального развития и карьерного роста.

В уфимском офисе соискателям предоставят подробную информацию о вакансиях, зарплатах и социальном пакете, расскажут о самой компании, её кадровой политике, предприятиях, крупных проектах, а также о городе, в котором предстоит работать. Там же можно подать документы на трудоустройство.

Центр подбора персонала в Орске набирает популярность у местных жителей. За неполный месяц, что он работает, туда обратились свыше 1000 человек. 45 заявлений кандидатов находятся на рассмотрении руководителей предприятий Норильского дивизиона.

Активный прирост кадров даёт и норильский центр. За время его существования там было принято почти 4000 соискателей. Больше 500 человек уже трудоустроились в компанию.

Всего же по итогам 2021 года на работу в Норильск переехали более 1500 новых сотрудников из Башкортостана, городов Урала, Иркутской области.

Как отметила Оксана Новикова, директор Центра кадрового сопровождения Заполярного филиала «Норникеля», сейчас в металлургической отрасли страны наблюдается значительный дефицит кадров, и если в больших городах, являющихся экономическими центрами страны, проще найти специалистов, то в небольших населенных пунктах нужно искать эффективные пути решения этого вопроса.

- Опыт «Норникеля» по открытию центров подбора персонала уже стал уникальным кейсом и примером в России, - подчеркнула Оксана Новикова. - Центры подбора персонала оказались успешным проектом и вносят свой вклад в решение кадрового вопроса на территориях присутствия компании. При этом важно не просто открыть офис и позвать людей на работу. «Норникель», приглашая на Крайний Север, создает для своих специалистов комфортные и достойные условия жизни и работы, оплаты труда и социальных гарантий. Благодаря открывшимся центрам, в которых соискатели могут получить ответ на любой вопрос, компания становится ближе и понятнее для своих потенциальных работников. Они четко представляют, куда они едут, какие условия их ожидают, и как они могут развивать свою карьеру в компании дальше. Надеемся, что многие жители Уфы воспользуются этой возможностью и пополнят ряды «Норникеля», признанного одной из лучших компаний в металлургической отрасли.

Сейчас компания рассматривает возможность открытия ещё одного офиса по набору персонала в столице Урала Екатеринбурге.