Открыт приём заявок на ежегодный благотворительный конкурс «Мир новых возможностей»

С 2014 года в конкурсе социальных инициатив «Мир новых возможностей» выиграли почти 750 проектов, направленных на улучшение общественной жизни в регионах присутствия компании «Норникель», из них более 450 — норильские. Всего на реализацию инициатив конкурсантов за 9 лет было потрачено 822 миллиона рублей. Можно вспомнить крупный проект Музея Норильска «Музей на–Гора». Благодаря грантовой поддержке в Талнахе отреставрировали лестницу, возведённую в 1987–1988 годах стройотрядами студентов–бауманцев, а ещё на спуске с горы от смотровой площадки развернулось полноценное музейное общественное пространство. Маршрут длинной 320 метров украшают информационные стенды, посвящённые истории Талнаха, его уникальной природе и ландшафтам, богатым ископаемыми ресурсами. Также из реализованных проектов можно вспомнить спортивную площадку на ул. Комсомольской, школу сапсёрфинга, мастерскую по переработке пластика и многие другие.

К участию допускаются некоммерческие и бюджетные организации любого уровня финансирования. Побороться за грант могут и иногородние объединения, но с обязательным условием — они должны выступать как партнёры организаций, зарегистрированных на территории Норильска. И конечно, предложенный ими социальный проект должен быть реализован на нашей территории. Как рассказала начальник управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля» Наталья Дунаева, проектные работы будут участвовать в девяти номинациях. По мнению организаторов, эти направления полностью охватывают все стороны социальной жизни города. Среди них — волонтёрское движение и соцподдержка, новые методики и технологии работы с детьми, благоустройство и реконструкция общественных пространств, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганда ЗОЖ, формирование экологической культуры, а также повышение качества услуг некоммерческих организаций.

– Каждый заинтересованный активист найдёт возможность себя реализовать, — убеждена Наталья Дунаева. — Мы всегда готовы проконсультировать, помочь. Мы будем работать с нашими заявителями на протяжении всего периода подготовки заявок. Главное — конечно же, инициатива от наших жителей.

По её мнению, то, что на конкурс ежегодно заявляются около 15–20 новых участников, является главным показателем востребованности и успешности благотворительной программы. До 1 октября организаторы принимают заявки на участие в конкурсе. Далее предложенные проекты будут оценивать независимые эксперты. Чтобы обеспечить прозрачность и исключить фактор предвзятости, эксперты из Норильска работают с заявками из Мурманска и Читы и наоборот. Также компания привлекает в качестве консультантов федеральных специалистов. Конкурсантам даётся время для того, чтобы доработать и усовершенствовать свои проекты. Победители будут объявлены в декабре этого года. По опыту прошлых лет можно предположить, что от Норильска их будет около 60.

– Обычно мы проводим индивидуальные консультации, — рассказывает Наталья Дунаева. — Если есть необходимость, примерно раз в неделю мы организуем небольшие групповые консультации по направлениям. Например, общества, представляющие спортсменов либо людей с ограниченными возможностями. Прорабатываем с ними актуальные вопросы по их специфике комплексно. Бывает, что во время таких консультаций участники вдохновляются идеями друг друга и за счёт этого улучшают свои проекты. Тут же возникают какие–то коллаборационные схемы, когда они понимают, что могут быть полезны друг другу, и объединяют усилия.

Победители конкурса «Мир новых возможностей» получат на реализацию своих идей от 100 тысяч до 6,5 миллионов рублей. Максимальный размер гранта выделяется на проекты, посвящённые созданию общественных пространств. При этом участникам конкурса следует помнить, что проект должен иметь не менее 25% собственных средств, причём не обязательно денежных. В зачёт может пойти использование оборудования или помещений, которые уже есть у организации. Также при оценке конкурсных работ приветствуются инвестиции партнёров.

Концентрированный результат работы благотворительной программы компании жители Норильска могут видеть на ежегодном фестивале «ПикНик», который проходит в формате «горожане для горожан». Он придумывается силами организаций–победителей конкурса «Мир новых возможностей» при поддержке компании. Последние годы мероприятие проводится в парке «Озеро Долгое». Норильчане могут прийти и познакомиться с объединениями, прослушать образовательные лекции, поучаствовать в мастер–классах или спортивных соревнованиях.

– Ещё отмечу, что участие в конкурсе позволяет самим организациям расти, — подчеркивает Наталья Дунаева. — Конкурс работает на узнавание. Они выходят в общественное пространство, у них появляются новые возможности, приходят больше участников. Плюс растёт их грамотность, потому что мы проводим большое количество семинаров и тренингов, привозим экспертов на форум. С ними можно пообщаться, обсудить проекты и получить новые знания. Поэтому организации становятся более зрелыми. Если сравнить те проекты, которые участники писали восемь лет назад, и нынешние, можно отметить, что они стали более системными и профессиональными.