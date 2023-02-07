Открыт приём заявок на II Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество»
Открыт приём заявок на II Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество»
Проект «Женщины за здоровое общество» организован выпускницами программы «Женщина-лидер» и инициирован образовательным подразделением АНО «Россия – страна возможностей» мастерской управления Сенеж совместно с Советом Евразийского Женского форума.
Впервые всероссийский конкурсный отбор лучших женских проектов, направленных на сохранение здоровья, стартовал в сентябре 2021 года. Для участия в конкурсе «Женщины за здоровое общество» было подано свыше 200 заявок из более чем 50 регионов России. Конкурсный отбор проходил по семи основным номинациям и семи специальным.
Проект направлен на повышение качества жизни населения и снижения уровня смертности за счёт популяризации среди женщин всех возрастов принципа ответственного отношения к своему здоровью и ценностей здорового образа жизни.
В этом году конкурсный отбор проводится по пяти номинациям:
– «Технологии для здоровья»;
– «Женское здоровье»;
– «Материнство и детство»;
– «Здоровый образ жизни»;
– «Здоровье семьи».
Кроме того, учреждены специальные номинации «Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗОЖ-инфлюенсер», «Многодетная Россия».
Подать заявку можно до 30 апреля.
Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте конкурса (https://womenforhealth.ru/).