Открыт приём заявок на II Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество»

Впервые всероссийский конкурсный отбор лучших женских проектов, направленных на сохранение здоровья, стартовал в сентябре 2021 года. Для участия в конкурсе «Женщины за здоровое общество» было подано свыше 200 заявок из более чем 50 регионов России. Конкурсный отбор проходил по семи основным номинациям и семи специальным.

Проект направлен на повышение качества жизни населения и снижения уровня смертности за счёт популяризации среди женщин всех возрастов принципа ответственного отношения к своему здоровью и ценностей здорового образа жизни.

В этом году конкурсный отбор проводится по пяти номинациям:

– «Технологии для здоровья»;

– «Женское здоровье»;

– «Материнство и детство»;

– «Здоровый образ жизни»;

– «Здоровье семьи».

Кроме того, учреждены специальные номинации «Социальные проекты взаимопомощи в здравоохранении», «ЗОЖ-инфлюенсер», «Многодетная Россия».

Подать заявку можно до 30 апреля.

Более подробно о конкурсе можно узнать на сайте конкурса (https://womenforhealth.ru/).