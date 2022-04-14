Открыт приём заявок на Международную детско-юношескую премию «Экология — дело каждого»

«Мы решили сделать международную премию ежегодной. Потому что считаем экологию очень важной темой. Нужно менять отношение людей к сохранению природы. Предыдущий год показал, что наши дети, участники премии, готовы решать экологические проблемы. Задача взрослых — обратить внимание на то, что их волнует, — заявила Светлана Радионова на встрече с Фёдором Конюховым. — В прошлом году мы получили почти 10 тысяч заявок на конкурс, и поверьте, детей и подростков волновали такие темы, как чистые воздух и вода, сохранение редких видов животных, растений и птиц. Мне важен каждый голос в поддержку экологии. Поэтому я рада, что к нам присоединился, Фёдор Филиппович, известный и любимый многими путешественник, который многое видел в жизни и ценит природу».

В свою очередь Фёдор Конюхов сообщил, что для него важна экологическая повестка, потому что она позволяет людям оставаться романтиками:

«Почему я говорю о романтике? Если человек романтик, он не будет вредить природе, потому что в первую очередь он любит людей всем сердцем. Когда я познакомился со Светланой Геннадьевной, первое что увидел — у неё горят глаза, она романтик и любит нашу Россию. Мы живём на одной планете и поэтому одинаково важно, чтобы деревья росли и в Африке, и в Сибири. Я был на всех континентах и многое видел. Одно усвоил: нашу планету создал Господь Бог, и она очень красивая. А детская премия — прекрасная и нужная инициатива».

Приём заявок продлится до 1 октября. С этого года принять участие в конкурсе смогут ребята в возрасте от шести до 17 лет в трёх возрастных категориях: шесть–девять лет, 10–13 лет и 14–17 лет.

Также в новом сезоне изменилось и количество номинаций, теперь их девять: семь индивидуальных — «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение» и две командные — «Экосемья» и «Экошкола».

Подать заявку на участие во втором сезоне и ознакомиться с подробностями можно на сайте конкурса. Итоги объявят в ноябре, после завершения работы жюри.

Напомним, в прошлом году в конкурсе отличились юные норильчанки — Камилла Дудина, которая заняла третье место в номинации «Экофокус», и Ульяна Углова, которая взяла спецприз «Юный экожурналист». Кроме того, спецприз достался норильскому Социально-образовательному центру.