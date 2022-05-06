Открыт приём заявок на премию «Жить вместе — 2022»
Открыт приём заявок на премию «Жить вместе — 2022»
Цель премии — поддержать социальные, культурные и церковные проекты, направленные на решение общественно значимых задач и формирование сообществ. Организатор — благотворительный фонд «Жить вместе».
Уникальность премии в том, что к участию приглашаются авторы проектов, реализуемых в самых разных сферах и масштабах. Восстановить заброшенный памятник архитектуры, провести музыкальный вечер, помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться в обществе, внести вклад в увековечивание памяти пострадавших от репрессий — неравнодушные и социально активные люди в России ведут деятельность в разных направлениях. А организаторы премии убеждены, что каждая инициатива заслуживает внимания и награды.
«У премии «Жить вместе» есть простая, но очень важная задача — находить неравнодушных людей, объединившихся в сообщества, которые делают доброе дело и меняют жизнь вокруг себя. Такие объединения сейчас всё чаще появляются в разных регионах России. И нам важно поддержать их, познакомить друг с другом, чтобы они могли расти и обмениваться опытом», — сообщил Андрей Васенёв, руководитель премии «Жить вместе».
В 2022 году призовой фонд премии «Жить вместе» составит 600 тысяч рублей.
Участники могут подать заявки по шести номинациям:
– «Память» — проекты, направленные на увековечивание памяти о жертвах репрессий времён СССР;
– «Культура» — музыкальные, театральные, выставочные проекты с тематикой наследия, памяти, социальных проблем и жизни церкви;
– «Среда» — социальные проекты, цель которых — оказание комплексной помощи тем, кто нуждается в поддержке, в том числе в сопровождении (социально незащищённые, маломобильные люди, а также люди с ментальными нарушениями), их родственникам;
– «Церковь» — проекты, цель которых — литургическое возрождение, церковное и духовное просвещение, усвоение опыта новомучеников и исповедников, развитие православных приходов, общин, церковных групп;
– «Русская традиция» — проекты, реализуемые с целью сохранения, возрождения традиционной русской культуры;
– «Пространство» — проекты, направленные на сохранение исторического наследия, памятников архитектуры, культуры, их интеграцию в современную городскую среду.
Подать заявку на участие можно до 1 июня, перейдя по ссылке.
2 июня начнётся подведение итогов: экспертный совет рассмотрит заявки до 24 июля. 21 августа организаторы объявят результаты конкурса и проведут церемонию награждения победителей в Москве.
В жюри премии «Жить вместе» в этом году войдут известные общественные деятели и активисты, медийные персоны, представители науки и искусства, театральные деятели, журналисты, клирики РПЦ.
Более подробную информацию можно получить, пройдя по ссылке.