Открыт приём заявок на участие в международной акции «Географический диктант»

Региональной площадкой диктанта музей станет в шестой раз. Масштабная просветительская акция проводится ежегодно с 2015 года Русским географическим обществом по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Её основная цель — популяризация географических знаний и повышение интереса к географии родной страны.

Диктант содержит 40 вопросов. Десять из них будут рассчитаны на базовые знания, основанные на общеизвестных фактах. Ещё 30 — потребуют применения образного мышления, логики и эрудиции.

Приём заявок на участие открыт до 17.00 13 ноября по электронному адресу koo@norilskmuseum.ru и по телефонам: 46-13-27, 8-913-534-79-25 (Лидия Щипко). В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты. Участникам с ограниченными возможностями здоровья организаторы предлагают заранее запросить необходимую ситуационную помощь. Также по указанным телефонам можно получить дополнительную информацию о работе площадки.

Результаты диктанта будут опубликованы на сайте акции 6 декабря, узнать их участники смогут с помощью 13-значных кодов, которые будут указаны на индивидуальных бланках.

А для тех, кому не терпится узнать результат сразу и не важен именной сертификат участника, есть возможность написать онлайн-диктант. Он стартует 14 ноября в 14:00 и завершится в 14:00 24 ноября (по московскому времени). Регистрация для этого не нужна, а результат будет известен сразу после ответа на последний вопрос.

При выборе формата участия стоит учитывать, что количество очных мест ограничено в связи с нестабильностью ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией.

Напоминаем, что в музее необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.