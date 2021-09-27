Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс молодёжных проектов «Если бы я был Президентом»

Организатор - фонд «Стратегия будущего» при информационной поддержке Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре.

Принять участие в конкурсе можно в рамках следующих номинаций: эссе на тему «5 шагов к России будущего: мои первые указы» (для участников от 7 до 35 лет); рисунок на тему «Взгляд на будущее России» (для участников от 7 до 14 лет); видеоролик на тему: «Моя предвыборная программа» (для участников от 15 до 35 лет). Дедлайн - 1 октября 2021 года.

Заявку можно отправить на сайте конкурса.