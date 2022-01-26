Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Планета — наше достояние»
Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Планета — наше достояние»
Конкурс реализуется в рамках нацпроекта «Экология» и направлен на выявление и поддержку талантливой молодёжи, проявляющей интерес к инновационным экологическим технологиям.
Подать заявку участники могут по восьми номинациям: «Экоархитектура», «Экопатруль», «ЖКХ и благоустройство», «Сохранение биоразнообразия мирового океана»; «Вторая жизнь вещей: Апсайклинг»; «Природа в народном творчестве»; «Социальная реклама об экологии» и «Фенологические наблюдения — «Весенний снегоход». Формы работ — эссе, рисунок, видеоролик, анимационный ролик, поделка.
Принять участие в конкурсе могут школьники и студенты от 14 до 17 лет. Мероприятие пройдёт в два этапа в очном и заочном формате. Заявки принимаются до 3 марта.
Подробную информацию можно узнать на сайте, YouTube-канале «Планета — наше достояние» и в социальных сетях.