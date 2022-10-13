Открыта регистрация на Географический диктант — 2022

Региональной площадкой диктанта музей станет уже в седьмой раз. Традиционная масштабная просветительская акция проводится с 2015 года Русским географическим обществом по инициативе председателя Попечительского совета общества, президента Российской Федерации Владимира Путина. Ее основная цель – популяризация географических знаний и повышение интереса к географии родной страны.

Участникам предстоит ответить на 40 вопросов. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и проявить эрудицию.

Прием заявок на участие в акции в Музее Норильска открыт до 28 октября 17.00 по электронному адресу: talnah@norilskmuseum.ru и по телефонам: 44-27-81, 8-905-977-22-24 (Ольга Костенко). В заявке в свободной форме необходимо указать ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты. Участникам с ограниченными возможностями здоровья предлагаем заранее запросить необходимую ситуационную помощь. Также по указанному телефону организаторы готовы ответить на вопросы и дать дополнительную информацию о работе площадки. Участники офлайн-формата будут обеспечены бланками и письменными принадлежностями. Количество очных мест ограниченно.

Сам диктант пройдёт 30 октября в 12.00. Результаты будут опубликованы на сайте акции с 30 ноября с помощью 13-значного кода, который будет указан на индивидуальном бланке.

Также участники смогут принять участие в формате онлайн 30 октября с 14.00 и до 10 ноября. В этом случае участники сразу узнают свои результаты.

Подробнее ознакомиться с условиями, порядком проведения акции, заданиями диктанта прошлых лет и проверить свои знания можно на сайте dictant.rgo.ru.