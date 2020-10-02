Отличились

Всесторонний мониторинг и анализ работы учебных заведений города в Норильске ведётся с 2007 года. Оценивают их по 51 показателю. Причём критерии рейтинга ежегодно меняют, чтобы идти в ногу со временем. Допустим, в этом году особое внимание уделили способности образовательных учреждений работать удалённо и в цифровом формате. Одобряет пункты будущих рейтингов совет образования.

– Что касается индикаторов оценки образовательных учреждений, это и различные мониторинги, которые мы проводим, и открытые данные — сайты школ, но главное — это анкетирование школьников и родителей, — поясняет Юлия Касаткина, начальник отдела развития образовательной сети управления образования администрации Норильска. — Анкетирование мы проводим среди одиннадцатиклассников, так как к этому возрасту у них сформирован достаточно высокий уровень понимания того, какие условия созданы в школе, на что именно стоит обратить внимание. К этим результатам мы внимательно относимся. Дети иногда вносят очень хорошие предложения по улучшению работы учебных заведений. Обязательно прислушиваемся и к родителям. Многие из них часто говорят о расширении специализированных классов или предлагают улучшить питание. Предложений довольно много, и они действительно помогают совершенствовать работу учреждений.

При выборе лучшего учебного заведения комиссия в первую очередь обращала внимание на успеваемость учеников и качество образования. Здесь учитываются и текущие отметки, и результаты ЕГЭ, и участие детей в конкурсах и олимпиадах различного уровня от местных и краевых до всероссийских. Добавляет баллов школе и регулярное повышение квалификации самих педагогов. В этом году приняли во внимание участие учебных заведений в различных грантовых программах, например по благоустройству пришкольной территории.

– Что касается грантовых программ и дополнительной финансовой поддержки общеобразовательных школ, этот пункт в рейтинг просили включить сами школы. И мы согласились, потому что считаем, что грантовая поддержка очень важна, — рассказывает Юлия Касаткина. — По предложению учебных учреждений мы регулярно включаем новые компоненты. Также учитываем и нацпроекты. Самый яркий пример — это школьные музеи, они уже давно есть почти в каждой школе, причём разной направленности, от военно–патриотических до эколого–просветительских. И хочется, чтобы они продолжали совершенствоваться, например, становились интерактивными. И рейтинг этому способствует.

С учётом всех критериев первое место в рейтинге среди школ заняла школа № 6. К этому почётному званию её коллектив шёл не один год: до того как стать победителем, это учебное заведение уже занимало второе и третье места.

– Мы много работали, чтобы занять первое место в рейтинге, и надеемся, что в следующем году его не упустим, — делится впечатлениями Екатерина Плотникова, и. о. директора школы № 6. – Думаю, очевидно, что уровень школы во многом зависит от его коллектива. И речь не только о педагогах, но и о родителях и учениках. Только благодаря совместной работе, нам удалось завоевать первое место. Но и плюс ко всему, конечно, нужно идти в ногу со временем, развиваться, активно использовать современные технологии. Длительный период дистанционного обучения в этом году дал серьёзный толчок к тому, чтобы и педагоги, и родители смогли освоить интернет–пространство. Педагогический состав у нас среднего возраста, так что для учителей это был довольно сложный процесс. Но методом проб и ошибок всё же справились. И сейчас мы даже ввели в старших классах — с 8 по 11–й — один день в неделю дистанционного обучения. Дети в этот день находятся дома, у них точно такое же расписание, как и в обычные учебные дни, только онлайн: учитель подключается к общей сети с учениками и ведёт занятия дистанционно. Связано это с тем, что пандемия ещё не закончилась, и надо соблюдать ступенчатый режим при обучении, т. е. разводить классы по времени и ограничивать количество учеников, находящихся непосредственно в школе. Если бы не эта мера, пришлось бы какие–то классы переводить полностью на дистанционное обучение, а мы считаем, что именно очная форма даёт наилучший результат, и хотим, чтобы у всех учеников была равная возможность посещать занятия в школе.

А третий лицей стал бесспорным лидером не только среди лицеев, он признан лучшим и в общем зачёте, набрав самое большое количество баллов. Впрочем, сами лицеисты победе не удивились. Последние пять лет это учебное заведение стабильно входит в пятёрку лучших.

– Несколько лет назад мы уже занимали первое место, в прошлом году взяли третье, и вот опять победители, – константирует Оксана Зеленецкая, заместитель директора по учебно–воспитательной работе лицея № 3. — Это, конечно, заслуга всего коллектива. Мы стараемся достигнуть максимальных результатов во всех направлениях. Это не только основное обучение, но и дополнительное образование, и профессиональная ориентация выпускников, и воспитательная работа, которую мы значительно усилили. Много времени мы уделяем развитию цифровой образовательной среды, даже стали призёрами городского конкурса в этой сфере. Продолжаем развивать и совершенствовать данное направление. Планируем в этом году отправить учителей на курсы повышения квалификации в цифровой сфере.

Третье место в рейтинге — у школы № 38 и первой гимназии, второе — у 27–й школы и гимназии № 4.