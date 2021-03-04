Отправился в тундру – сообщи диспетчеру!
Отправился в тундру – сообщи диспетчеру!
Сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы Норильска напоминают, что перед выходом в тундру, отправляясь в поездку по озёрам и рекам, стоит сообщить об этом по телефону 112 или 22-33-38, 22-33-39.
Диспетчеру необходимо дать следующую информацию:
- фамилия, имя, отчество;
- количество человек;
- адреса проживания и контактные телефоны;
- срок пребывания за городом;
- маршрут, с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов.
В случае чрезвычайной ситуации эти сведения помогут в спасении.
Отправляясь в тундру, не забудьте взять с собой:
- карту местности;
- средства ориентирования на местности;
- средства связи;
- медицинскую аптечку;
- осветительные приборы;
- спички или зажигалку;
- сигнальные средства оповещения (фальшфейер, сигнальные ракеты и т.п.);
- одежду в зависимости от времени года и погодных условий;
- продукты питания в зависимости от продолжительности маршрута.