Отправился в тундру – сообщи диспетчеру!

Сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы Норильска напоминают, что перед выходом в тундру, отправляясь в поездку по озёрам и рекам, стоит сообщить об этом по телефону 112 или 22-33-38, 22-33-39.

Диспетчеру необходимо дать следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество;

- количество человек;

- адреса проживания и контактные телефоны;

- срок пребывания за городом;

- маршрут, с указанием начального, конечного и промежуточных пунктов.

В случае чрезвычайной ситуации эти сведения помогут в спасении.

Отправляясь в тундру, не забудьте взять с собой:

- карту местности;

- средства ориентирования на местности;

- средства связи;

- медицинскую аптечку;

- осветительные приборы;

- спички или зажигалку;

- сигнальные средства оповещения (фальшфейер, сигнальные ракеты и т.п.);

- одежду в зависимости от времени года и погодных условий;

- продукты питания в зависимости от продолжительности маршрута.