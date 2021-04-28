Отслужившим россиянам предстоит пройти военные сборы

Стоит отметить, что впервые такую повестку граждане получают через два года после увольнения в запас, далее они проходят сборы раз в три года.

В списки запаса попадают граждане, которые:

- были уволены с военной службы с зачислением в запас Вооружённых сил или уволены с воинской службы и поставлены на учёт в военкомате;

- успешно окончили военный вуз или военный учебный центр при гражданском вузе;

- были освобождены или получили отсрочки от призыва на военную службу;

- достигли 27-летия и до этого не служили в армии;

Повесток на сборы могут не ждать:

- сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСС, таможни или государственной противопожарной службы, а также гражданский персонал Вооружённых сил и других силовых структур, лётно-технический состав и персонал авиационного и железнодорожного транспорта;

- люди, занятые в период сборов на посевных и уборочных работах;

- экипажи морского, речного и рыбопромыслового флота (в период навигации);

- педагоги;

- учащиеся и студенты очной формы, заочники - в период аттестации и подготовки дипломной работы;

- отцы трёх и более детей;

- граждане, находящиеся за пределами России;

- мужчины, имеющие ряд оснований для отсрочки от призыва в армию (временно негодны, должны ухаживать за больным родственником, воспитывают ребёнка без матери, имеют ребёнка и беременную жену, участвуют в избирательной кампании);

- депутаты всех уровней, сенаторы, губернаторы.

Кроме того, на сборы не призывают людей, которые сидят в тюрьме, имеют непогашенную судимость или находятся под следствием.