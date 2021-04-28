Отслужившим россиянам предстоит пройти военные сборы
Отслужившим россиянам предстоит пройти военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Точные даты военных сборов пока неизвестны, как и количество людей, которые получат повестки.
Стоит отметить, что впервые такую повестку граждане получают через два года после увольнения в запас, далее они проходят сборы раз в три года.
В списки запаса попадают граждане, которые:
- были уволены с военной службы с зачислением в запас Вооружённых сил или уволены с воинской службы и поставлены на учёт в военкомате;
- успешно окончили военный вуз или военный учебный центр при гражданском вузе;
- были освобождены или получили отсрочки от призыва на военную службу;
- достигли 27-летия и до этого не служили в армии;
Повесток на сборы могут не ждать:
- сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСС, таможни или государственной противопожарной службы, а также гражданский персонал Вооружённых сил и других силовых структур, лётно-технический состав и персонал авиационного и железнодорожного транспорта;
- люди, занятые в период сборов на посевных и уборочных работах;
- экипажи морского, речного и рыбопромыслового флота (в период навигации);
- педагоги;
- учащиеся и студенты очной формы, заочники - в период аттестации и подготовки дипломной работы;
- отцы трёх и более детей;
- граждане, находящиеся за пределами России;
- мужчины, имеющие ряд оснований для отсрочки от призыва в армию (временно негодны, должны ухаживать за больным родственником, воспитывают ребёнка без матери, имеют ребёнка и беременную жену, участвуют в избирательной кампании);
- депутаты всех уровней, сенаторы, губернаторы.
Кроме того, на сборы не призывают людей, которые сидят в тюрьме, имеют непогашенную судимость или находятся под следствием.