Ответственный выбор Норильска

На выборах в федеральный парламент Норильск был частью 57–го Енисейского округа, выборы в краевой парламент проходили по двум округам — 21 и 22. В нашем городе развернули 69 избирательных участков, они традиционно расположились в школах. Один участок действовал на базе Норильской городской больницы № 1.

С 17 по 19 сентября участки работали с 08.00 до 20.00. Трёхдневная система, опробованная в 2020–м, оказалась не только более безопасной с точки зрения эпидемиологии, но и более удобной. Теперь избирателям не надо менять планы на выходные и выкраивать время для посещения избирательного участка, проголосовать можно в любое удобное время.

Глава Норильска Дмитрий Карасев, несмотря на то что находился на самоизоляции, уже в пятницу принял участие в голосовании и призвал норильчан последовать его примеру:

– Сегодня для нашего города наступил очень важный день — стартовали трёхдневные выборы. К ним мы с вами готовились на протяжении многих недель. Я в своей жизни ни разу не пропустил выборы и сегодня также проявил свою активную гражданскую позицию — проголосовал за депутатов от Норильска, за развитие города и за успешную реализацию комплексного плана.

Дорогие норильчане, я призываю вас поддержать наш город. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего, — обратился к горожанам градоначальник.

На избирательных участках отметили, что только за первый час работы свои голоса за тех или иных кандидатов отдала немалая часть горожан.

– На избирательном участке № 596 зарегистрировано 1400 избирателей. И уже с самого утра мы видим наплыв. Голосующим выдаётся четыре бюллетеня. Два — по выборам в Государственную Думу, за партию и кандидата, и ещё два — по выборам в краевое Законодательное собрание, — сообщила Елена Волкова, заместитель председателя избирательного участка.

Спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов в свою очередь присоединился к голосованию в Норильске. Он заметил, что на избирательный участок пришло довольно много людей, что говорит об их неравнодушии к родному городу.

– В эти дни происходит знаковое для нашей страны, края и города событие. Мы живём в непростое время, но все мы без исключения стремимся к тому, чтобы наша страна и наш регион процветали, тем более что у Красноярского края есть мощный потенциал. А говорить о развитии отдельных территорий в отрыве от государства невозможно. Нам предстоит выполнить задачи, обозначенные в Послании президента, реализовать масштабные планы в отношении всего края. И я думаю, что мы получим всемерную поддержку, когда во власть — и в федерально–представительную, и законодательную, краевую придут грамотные люди, которых поддержат голосами наши избиратели. Именно от них и будет зависеть качество исполнения задуманного ныне, — сказал Дмитрий Свиридов.

В числе первых пришёл на избирательный участок и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. Он обратился к землякам так:

– Дорогие друзья! Сегодня началось голосование по выборам депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Красноярского края. Я голосую за свой город и край, за развитие и процветание России.

Хочу отметить тщательное соблюдение противоэпидемиологических мер на избирательных участках и хорошую работу территориальной избирательной комиссии по подготовке к выборам.

Свой голос за кандидатов отдал и старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.

– Очень важно, чтобы будущие депутаты были достойными, авторитетными, а главное, деятельными людьми, которые способны подтвердить свои слова конкретными делами. Это необходимо и Норильску, поскольку город стоит на пороге большой программы реновации. Мы вправе ожидать, что вновь избранные депутаты активно включатся в её реализацию, — сказал он.

В целях ограничения распространения коронавирусной инфекции на всех участках соблюдались превентивные меры — помещения проветривали, каждые два часа обрабатывали столы и каждые три часа мыли полы. Все члены избирательной комиссии пользовались средствами индивидуальной защиты. При входе на участок избирателям измеряли температуру, выдавали маску, перчатки и пишущие ручки.

По итогам первого дня голосования Енисейский избирательный округ, куда входит в том числе и Норильск, стал лидером по явке. По данным крайизбиркома явка здесь составила 11,36% от общего числа избирателей. Средняя явка по всему краю составила 8,27%.

В субботу явка была немного меньше, но избиратели по–прежнему охотно шли на участки. Председатель участка № 637 Ильмира Анварова рассказала, что в Талнахе второй день выборов прошёл спокойно. Избиратели голосовали активно, в средствах защиты от COVID–19 недостатка не было.

– На нашем участке голосование проходит в штатном режиме, нарушений нет, жалоб тоже. Всех членов комиссии обеспечили средствами индивидуальной защиты, — поделилась она.

На 637–м участке в этот день голосовал и сенатор Российской Федерации Валерий Семенов. Он отметил, что рад находиться среди земляков.

– У людей в Большом Норильске и конкретно здесь, в Талнахе, хорошее, весёлое, добродушное настроение. Северяне всегда голосуют активно, потому что им не безразлично то, что происходит в их городе, крае, стране. Норильчане видят, что город меняется, и знают, что скоро их жизнь станет лучше. Норильск сегодня находится в центре внимания нашего государства как базовая территория для развития Арктики, и люди это понимают, — подчеркнул сенатор.

В третий день голосования явка по сравнению с субботой несколько подросла.

В 12.00 на участке № 609 голосовал депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров. Он отметил наличие на участке следящих за ходом голосования наблюдателей.

– Начинается реновация Норильска. И то, каким станет наш северный город, как он будет развиваться, во многом зависит от того, кого мы с вами выберем сегодня, — напомнил Семизоров.

Ровно в 20.00 в воскресенье избирательные участки закрылись и начался подсчёт голосов. Убедительную победу в выборах в Законодательное собрание Красноярского края одержала «Единая Россия», набравшая 34,6% голосов. На втором месте КПРФ — 22,8% голосов. На третьем ЛДПР — 13,6% голосов. Также в краевой парламент попадут представители «Новых людей» — 7,8%, и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» – 6.1%.

Победителем среди кандидатов–одномандатников в 21–м округе стал Юрий Захаринский. В 22–м округе победу одержала Людмила Магомедова.

«Единая Россия» стала лидером и на выборах в Государственную Думу. Среди одномандатников в 57–м Енисейском избирательном округе победил Алексей Веллер.

Ход прошедших выборов прокомментировал Дмитрий Карасев:

– Выборная кампания в депутаты Государственной Думы и депутаты Законодательного собрания Красноярского края проходила под знаком обновления города, его реновации. Уверен, что именно программу «Норильск 2035» поддержали норильчане и высокой явкой, и своей активной гражданской позицией, — сказал он.

Глава города также отметил, что выборы прошли при строгом соблюдении всех законодательных норм, без нарушений, в присутствии наблюдателей от различных политических партий.

– Высокий уровень гласности продемонстрировал территориальный избирком. На одном из избирательных участков — 595–м — в прямом эфире работал телеканал «Енисей». Хочу добавить, что впервые в единый день голосования мы имели возможность проголосовать в течение трёх дней. В условиях пандемии это позволило обеспечить дополнительную безопасность, — считает Дмитрий Карасев.

Также градоначальник выразил благодарность норильчанам за проявленную гражданскую активность, отметил ответственную работу в период избирательной кампании правоохранительных органов, территориального избиркома и участковых комиссий.

Председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков выразил норильчанам признательность за их активную гражданскую позицию и подчеркнул важность прошедших выборов для северян.

– Я благодарю всех норильчан, принявших участие в трёхдневном голосовании. Особенно тех, кто выразил доверие партии «Единая Россия» и мне лично. Мы в очередной раз доказали, что Норильск является одним из самых политически активных городов Красноярского края. Партия «Единая Россия» остаётся главной политической силой региона и страны в целом. Это даёт нам возможность продолжать выбранный курс — курс на обновление Норильска, — сказал Александр Пестряков.

Дмитрий Дубров, ректор Заполярного государственного университета им. Николая Федоровского, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», также поделился впечатлениями от выборной кампании.

– Прежде всего, хочу обратиться ко всем, кто проголосовал за меня и нашу партию. Спасибо вам за оказанное доверие и за поддержку нашей партии. Вы не только исполнили свой гражданский долг, но и проголосовали сердцем. Для меня это очень важно. Я посетил некоторые избирательные участки и убедился, что в ходе трёхдневного голосования не было выявлено нарушений, в том числе санитарно–эпидемиологических норм. Считаю нужным отметить, что всем пришедшим проголосовать гражданам выдавались средства индивидуальной защиты, а также одноразовые ручки. В период пандемии подобные меры крайне необходимы, а такое мероприятие, как выборы, должно подавать в этом пример, — резюмировал он.