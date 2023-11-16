Ответственный за реконструкцию аэропорта Норильск попал под суд

Как сообщили в суде, в 2020-2021 годах обвиняемый получил от руководителя одного из городских предприятий взятку в размере 250 тысяч рублей за незаконные действия в интересах юридического лица. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

«С учётом позиции государственного обвинителя Норильской транспортной прокуратуры, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, признания подсудимым вины в совершённом деянии, выполнения им условий досудебного соглашения о сотрудничестве и изобличения иных участников преступления суд назначил виновному наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере двух миллионов рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных учреждениях по капитальному строительству, сроком на три года», - сообщили в Норильской транспортной прокуратуре.