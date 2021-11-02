Пациенты с эпилепсией теперь смогут пройти обследование и лечение в Красноярске

Российское Министерство здравоохранения запустило пилотный проект по хирургическому лечению эпилепсии под кураторством главного внештатного нейрохирурга России академика Владимира Крылова. Из регионов Сибирского федерального округа в проект вошёл только Красноярский край. В Минздраве отмечают, что, с одной стороны, это высокая оценка уровня развития сосудистой нейрохирургии в регионе, с другой — ответ на большую потребность в такого рода помощи.

Первая операция по лечению эпилепсии состоялась при поддержке национального проекта «Здравоохранение» в Красноярской краевой клинической больнице. Суть хирургического вмешательства, которое провёл заведующий отделением функциональной хирургии Федерального центра нейрохирургии Новосибирска Александр Дмитриев, состоит в удалении структур мозга, формирующих очаг патологического возбуждения. Эффективность подобных операций — выше 80%. Первая в крае операция прошла успешно.

Заболеваемость эпилепсией составляет в среднем три случая на тысячу человек. Эпилепсия значительно ухудшает качество жизни — судорожные приступы могут привести к падению и опасным травмам головы и тела. Кроме того, на фоне судорожного приступа в разы повышается вероятность внезапной смерти.

В большинстве случаев патология хорошо поддаётся медикаментозной терапии. Сегодня существует большой спектр эффективных препаратов, приём которых в определённых комбинациях позволяет купировать судорожные приступы в 70% случаев, и пациент может вести обычный образ жизни. Терапия проводится под постоянным наблюдением неврологов и эпилептологов.

Однако в 30% случаев помочь лекарственными препаратами человеку с эпилепсией невозможно, поскольку, несмотря на всевозможные комбинации медикаментов, выраженные приступы сохраняются, либо комбинация препаратов даёт настолько серьёзные побочные эффекты, что пациент не может их принимать. Именно к этим 30% и относится группа кандидатов на оперативное лечение эпилепсии. К сожалению, не всем из этой группы показано хирургическое лечение, поэтому требуется очень тщательный отбор кандидатов.

Фармакорезистентность диагностируется после двух лет лечения в том случае, когда схемы медикаментозной терапии в разных комбинациях не привели к успеху, и у пациента продолжаются судорожные приступы. Таких пациентов направляют на консультацию к нейрохирургам для решения вопроса о возможности хирургического лечения.

Сейчас потребность в Красноярском крае оценивается примерно в 30 подобных операций в год. Теперь пациентам с подобной патологией не придётся ехать в Москву или другие федеральные центры, они смогут проходить обследование и лечение в Красноярске, отмечают в Минздраве.