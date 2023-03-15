Память остаётся

Издание представляет собой сборник очерков, посвящённых всем известным на сегодня воинам Норильска и Дудинки, погибшим в локальных конфликтах.

Соавтор книги, руководитель Норильского местного отделения «Боевое братство» Валерий Шабурин представил книгу памяти норильчанам. Ещё в 2017 году началась работа над книгой. Пять лет трудился авторский коллектив, собирая материал. Фотографии из личных архивов, документы, личные записи, воспоминания родных и друзей — всё, чтобы помнить погибших воинов. Инициатором создания сборника стал Евгений Поляшенко, одним из соавторов является Дмитрий Александров, примечательно, что другим — наш коллега Михаил Туаев, который сейчас находится в зоне СВО.

Афганистан, Ангола, Таджикистан, Чечня, Конго. Читатель сможет ознакомиться с историями военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Одна из частей книги посвящена сотрудникам Норильского ОМВД, которые погибли, обеспечивая безопасность Большого Норильска и отправившихся в горячие точки по долгу службы. Книга рассчитана на широкий круг читателей, кроме того, авторы полагают, что большую значимость она имеет в деле патриотического воспитания молодёжи.

- Эта книга - не только книга памяти. Мы всегда чтили и чтим память павших при выполнении долга. Главное — передать этот пример будущим поколениям, рассказать им, что такое патриотизм на конкретных примерах из реальной жизни их земляков, которые жили в этом городе, учились в тех же школах, — объяснил Валерий Шабурин.

Книга издана тиражом 200 экземпляров. Часть будет передана в городские и школьные библиотеки, а пока с творчеством норильских активистов ознакомились родственники павших героев и те, кто оказывал помощь в сборе материалов для книги.