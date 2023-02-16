Памяти тех, кто навсегда в строю

15 февраля у памятника-мемориала «Чёрный тюльпан» состоялась церемония возложения цветов, посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

В церемонии приняли участие представители администрации города, компании «Норникель», духовенства и ветеранских организаций.

- Мы вспоминаем добрым словом всех тех, кто с честью и достоинством выполнил свой долг на территории Афганистана, — обратился к собравшимся генерал-лейтенант ФСБ России Фёдор Чередниченко. — Вечная память тем, кто там остался, и низкий поклон присутствующим среди нас ветеранам.

Перед возложением цветов память погибших воинов почтили минутой молчания.