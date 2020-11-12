Пандемия завершится после формирования коллективного иммунитета

Оценка популяционного иммунитета Роспотребнадзора в России началась в июне. Процесс разбили на несколько этапов: на первом этапе обследовали более 74 тысяч волонтёров в 26 регионах страны. Второй этап прошёл в сентябре - октябре. Планируется, что третий этап начнётся в конце ноября - начале декабря.

В ходе оценки была замечена положительная динамика. Если на первом этапе уровень иммунитета находился в диапазоне 4,3-50,2%, то ко второму достиг 5,1-65,3%.

- Эпидемии коронавируса в России возможно только после формирования коллективного иммунитета. Академик спрогнозировал снижение числа заболевших COVID-19 весной, - добавил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Напомним, что пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Уже заразились более 50,8 миллиона человек в мире, а скончались - 1,26 миллиона. Больше всего случаев в США, Индии и Бразилии. В России инфицированы более 1,8 миллиона человек, умерло 31 тысяча человек.