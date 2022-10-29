Папа для мамонтёнка

«Чистое» искусство

Его знают по фигурам Чужого и Хищника — героев голливудских блокбастеров. По гитаре, посвящённой Владимиру Высоцкому, установленной у одноименного культурно–досугового центра, и, конечно же, по оленю, встречающему гостей и жителей Талнаха на въезде в горняцкий район. А вот идею создать мамонта в натуральную величину Альберт Туркин вынашивает уже больше двух лет.

– Я видел похожую скульптуру в Магадане. Да что там в Магадане, гигантский мамонт есть даже в Таиланде, а в Норильске такого нет, — сетует скульптор–любитель. — На самом деле именно тайцы и вдохновили меня лет 15 назад. Первые фигуры из автомобильных запчастей, которые я увидел, были сделаны именно этими азиатскими мастерами. Тогда я тоже загорелся и начал творить. Возможно, тайцы и есть первооткрыватели этого искусства — скульптур из металлического мусора.

Сварщик с 17-летним стажем начал с небольших фигурок, хотел прочувствовать материал. В ход пошли болты и гайки.

– Мастерил по мелочи, пока мужики с работы не начали меня ругать, — вспоминает профессиональный сварщик. — Говорили: «Альберт, прекращай! После тебя ни болтов, ни гаек найти невозможно!» Я грустный вышел из гаража, смотрю — выброшенные запчасти от старых машин лежат, понял: вот и мой материал, теперь мне точно никто слова не скажет. Так и обрел свой почерк.

Первой большой скульптурой стал Чужой весом 70 килограмм.

– Дань молодости, — смеется Альберт Туркин, — на этих фильмах выросло моё поколение: Хищник, Терминатор, Робокоп, гоблины. Заказчикам они тоже очень нравились, вот и космического монстра смастерил специально для ресторана. Когда хозяин заведения сменился, Чужой стал в тех стенах по–настоящему чужим, и его забрал к себе в кабинет учитель труда школы № 30.

– Потом пошли целые серии скульптур. Для турбазы рудника «Комсомольский», например, я изготовил восемь металлических воинов разных народов и эпох: индеец, викинг, тевтонский рыцарь и так далее, — рассказывает скульптор–сварщик. — На той базе отдыха построили большую крытую восьмиугольную мангальную зону, а по углам разместили трубчатые электронагреватели. Отдыхающие постоянно туда засовывали бумагу и прочий мусор, тогда меня и попросили сделать что–нибудь, чтобы их закрыть. Я им смастерил полусферные фигуры из вентиляционной трубы — и красиво, и практично.

Постепенно Альберт Туркин заработал себе имя в Норильске. Его стали приглашать на выставки, городские фестивали и прочие перформансы. В 2013 году его даже заметил известный российский коллекционер Александр Шадрин, приехавший в наш город на Музейную ночь со своей экспозицией. Бизнесмен, собравший самую крупную в мире частную коллекцию скульптур и графики испанца Сальвадора Дали, увидев работы Туркина, хотел купить одну из фигур и заказал ещё десять, чтобы в дальнейшем заключить контракт и создать каталог работ норильчанина. Коллекционер уже был знаком с тайскими скульптурами, даже бывал в большой мастерской под Бангкоком, где их производят. Однако работы нашего художника–любителя покорили его своей органичностью и неподдельностью. «Сразу видно, что их сделал именно сварщик, который знает, чувствует и любит металл», – делился тогда Шадрин. Но дальше похвал дело не пошло.

– Я долго держал для него фигуру Чужого, которая ему приглянулась, — рассказывает Альберт Туркин. — А когда понял, что не срастётся, отправил скульптуру в Питер.

Сегодня работы Альберта Туркина красуются не только в Норильске и Северной столице, поклонники нашего мастера уже получили свои заказы в Ростове–на–Дону, Новосибирске и даже в Чехии. Сколько всего за это время было сварено, он уже и не помнит; больше двадцати фигур были проданы, остальные — подарены. Вырученные деньги тратит исключительно на хобби — покупает расходники: новый аппарат, сварочную проволоку, газ. Ценник на свои работы берет не с потолка, не демпингует и не заламывает цены — держится правил российского «профсоюза скульпторов–любителей».

– Нас таких много. Мне кажется, в каждом городе есть свой Альберт Туркин, — поясняет художник–сварщик. — Однажды на меня вышли ребята из Архангельска, сейчас я с ними плотно общаюсь, они говорят: «Наша расценка — 10 тысяч рублей за 10 сантиметров работы, не перебивай, пожалуйста, стоимость». На этом и сошлись. Так и живём, так и работаем.

Время от времени Альберт Туркин даже задумывается о своей персональной выставке, вот только боится, что сложно будет собрать воедино все работы, которые когда–то делал — слишком много их, да и разъехались некоторые по миру. Поэтому у горняка, сварщика, скульптора и художника в одном лице появилась новая мечта — подарить городу большую скульптуру мамонта.

А мамонта ещё не было...

Обычно для своих творений Альберт использует всё, что под руку попадется, точнее — валяется под ногами: автомобильные запчасти, проволоку, цепи, детали от старых швейных и стиральных машин, пружины, шестерёнки — в общем, всё, чем богаты городские свалки. Но для создания масштабной фигуры исполина художник–сварщик решил немного изменить свой почерк.

– Я хотел бы создать мамонта где–то два метра высотой, а может и три, как получится. Но в этот раз использовать в большей степени куски и обрезки арматуры. Вы не поверите, но это будет очень элегантно смотреться, — объясняет Альберт Туркин. — Здесь есть ещё один большой плюс: при таком исполнении ничего не надо красить, шкурить и обрабатывать. Материал со временем начнёт ржаветь и тогда приобретёт нужный цвет. Без ухода и обработки фигура сама по себе превратится в мамонта.

Раньше при создании небольших скульптур художник–любитель либо справлялся своими силами, либо его поддерживало родное предприятие — рудник «Комсомольский». Однако с большими планами приходят и большие затраты.

– На норильском производстве используется много арматуры, — делится бизнес–планом покоритель металла. — Можно было бы договориться с нашими рудниками, чтобы они всё это не выбрасывали, а свозили в одно место, а я бы резал, пилил и создавал объёмную шкуру мамонта. Но мне нужен большой гараж или цех, где можно собирать конструкцию. Может, меня в какое–нибудь не самое серьёзное производственное помещение допустят? Фигура же по задумке высокая, а мой гараж стандартный, маленький, она просто туда не поместится. Кроме того, когда мамонт будет готов, изделие надо вывозить, его вес составит не одну тонну. Нужно будет поднимать краном, устанавливать. Если бы у нас стояло долгое лето, я мог бы работать на улице, но в Норильске, с его продолжительными зимами, это невозможно. Поэтому мне нужна финансовая поддержка, чтобы снять помещение, регулярно нанимать транспорт для вывоза арматуры, плюс, скорее всего, привлеку дополнительные силы — сварщиков, таких же, как я. Обычно я работаю один, такой большой проект в одиночку осилить можно, но это будет долгоиграющий процесс. Каркас я соберу сам, а сварщики помогут обшивать корпус арматурой. Никто же на общественных началах за это не возьмётся, поэтому мастерам нужно будет платить.

С миру по нитке?

Мы предложили Альберту Туркину один из новых вариантов народного сбора средств — краудфандинг — коллективное сотрудничество людей, которые собирают через интернет деньги и другие ресурсы, чтобы поддержать начинания других. В Норильске таким образом фотограф Евгений Щемилин смог издать свой фотоальбом, а актёр Норильского Заполярного театра драмы Николай Каверин — напечатать тираж своей первой книги.

Однако наш герой переживает: мол, такой сбор — дело не одного дня, а то и года. Надёжный спонсор — это другой случай, тем более Альберт Туркин готов отдать ему право выбора места для установки новой большой скульптуры.

– Мне бы хотелось получить помощь от кого–нибудь из местных предпринимателей или компаний, — резюмирует художник по металлу. — Пусть они и решают, где будет стоять мамонт, хоть в Норильске, хоть в Красноярске – откуда придет помощь, туда и отправлю. Но если честно, я патриот Талнаха, поэтому хочется, чтобы этот гигант стоял у нас. Представляете, на въезде в район олень встречается с огромным мамонтом. Уверен, сюда начнётся фотопаломничество. В Норильске есть всё: олени, моржи, медведицы, даже овцебык, а древнего исполина нет. Тем более в Талнахе останки мамонтов находили регулярно. Помню ещё, в начале восьмидесятых, когда я был маленьким, в районе реки Щучьей нашли бивень. Так мы, малыши, всё время там бродили и рыли землю в надежде, что тоже что–нибудь подобное найдём.

А пока идея с возвращением мамонтов на Таймыр остаётся идеей, Альберт Туркин продолжает творить, создавая небольшие скульптуры.

– Потихоньку получаю заказы на Чужих и Хищников, – смеётся наш герой, — то есть продолжаю избавлять город от металлического мусора. Как начал этим заниматься в 2005 году, так и чищу по сей день.

– Мне бы хотелось получить помощь от кого–нибудь из местных предпринимателей или компаний, — резюмирует художник по металлу. — Пусть они и решают, где будет стоять мамонт, хоть в Норильске, хоть в Красноярске – откуда придет помощь, туда и отправлю. Но если честно, я патриот Талнаха, поэтому хочется, чтобы этот гигант стоял у нас. Представляете, на въезде в район олень встречается с огромным мамонтом. Уверен, сюда начнётся фотопаломничество. В Норильске есть всё: олени, моржи, медведицы, даже овцебык, а древнего исполина нет. Тем более в Талнахе останки мамонтов находили регулярно. Помню ещё, в начале восьмидесятых, когда я был маленьким, в районе реки Щучьей нашли бивень. Так мы, малыши, всё время там бродили и рыли землю в надежде, что тоже что–нибудь подобное найдём.

А пока идея с возвращением мамонтов на Таймыр остаётся идеей, Альберт Туркин продолжает творить, создавая небольшие скульптуры.

– Потихоньку получаю заказы на Чужих и Хищников, – смеётся наш герой, — то есть продолжаю избавлять город от металлического мусора. Как начал этим заниматься в 2005 году, так и чищу по сей день.