Параллельная жизнь

Большинство норильчан знают Николая Судейко как великолепного тренера по армейскому рукопашному бою и человека, который много времени посвящает патриотическому воспитанию молодёжи, работе с трудными подростками и детьми из неблагополучных семей. Но есть у этого плечистого бородача и другая сторона — увлечение, сочетающее в себе талант сценариста и умение из подручных средств создать костюм чудовища из старых голливудских фильмов.

– Первый костюм я сделал года четыре назад, на полевую страйкбольную игру по мотивам популярной компьютерной стрелялки «Сталкер». Это был военно–тактический экзосклет. Ещё на стадии обсуждения будущей «полёвки» один из участников сказал, что никто не будет заморачиваться с костюмами, и это меня зацепило. Тогда я решил обязательно появиться на игре в образе неубиваемого штурмовика. Обычно полевой «Сталкер» проводили под конец сезона, и хотелось, чтобы последняя в году игра запомнилась надолго всем участникам.

Самое забавное, что я вообще не являюсь фанатом «Сталкера», и даже никогда в неё не играл. Сидению у компьютера предпочитаю активный отдых. Как будет выглядеть будущая броня, выбирал по картинкам из интернета. Костюм создавал из того, что было под рукой. Механические части экзоскелета и пластины брони сделал из защитной гофры для кабелей и пластиковых кабель–каналов. Нагрудник и наплечники сшил — впервые пришлось сесть за швейную машинку. Сначала подготовил классическую броню, которую удобно надевать и носить, а потом навесил на неё современные элементы. В этой работе очень помог опыт предыдущего увлечения — военно-исторического фехтования. Я знал, как делаются средневековые доспехи, поэтому легко подготовил бронекомплект будущего. Получилось довольно неплохо, и по деньгам — копейки. А так самый простой костюм в интернет–магазинах стоит 30–45 тысяч рублей.

На следующий год Николай решил усовершенствовать своё творение. Из пластика, который используют для изготовления информационных досок, и с помощью фена он сделал полноценные элементы брони. И на очередной игре необычный костюм удостоился восхищённых взглядов и высокой оценки от ведущих — наш герой получил особый бонус «Неуязвимость».

Освоив «ради фана» довольно интересную смежную профессию, Николай уже не мог остановиться. Вскоре у него возникла мысль попробовать себя в роли сценариста и организатора полевых игр, он решил также уделить внимание антуражу, которого, как правило, не хватает в подобных играх.

– Здесь мне помог Дмитрий Коляда — декоратор Дворца культуры. Он вдохновился предложенной мной темой: «Биологическая угроза» и подключился к проекту. Мы проработали образы будущих монстров и элементы декора, а когда мастер–план был готов, начали думать, из чего, собственно, всё это делать. В ход пошли пластик, клей, эпоксидка, монтажная пена, шарики для пинг–понга и вафельные полотенца. Очень дешёвые материалы, а результат впечатляющий. Дмитрий научил меня правильно передавать тона, достигать различных эффектов. Например, имитировать кожу монстров и создавать реалистичные аморфные формы.

Однажды я был в роли здорового монстра–мутанта. И решил наведаться на базу опытных игроков, вооружённых до зубов. Залетаю, а пулемёт заклинило. Они обрадовались, но тут у меня «вывалились кишки», и я, размахивая ими, бросился в толпу. Люди от неожиданности спасались бегством кто как мог, некоторые даже в окна повыпрыгивали, благо первый этаж — все целы.

Сейчас на счету Николая Судейко несколько десятков образов монстров и целая серия полевых игр. Однако в связи с пандемией в этом году развернуться особо не удалось, зато появилась идея организовать всесезонный полигон для подобных игр со сценарием. Сейчас проект в разработке — пишется сценарий, продумывается механика игры и, конечно, идёт работа над созданием новых героев ночных кошмаров. А главная прелесть этой затеи в том, что окунуться в параллельный мир смогут не только страйкболисты со спецснаряжением, но и любой желающий.

Большинство игр, проведённых Николаем Судейко, связаны между собой единой сюжетной линией и представляют своеобразный сериал, сценарий которого пишут не только организаторы, но и непосредственные участники.

Грани хобби

– Но тут у меня «вывалились кишки», и я, размахивая ими, бросился в толпу. Люди от неожиданности спасались бегством кто как мог. Николай Судейко

Предмет

Хобби Николая — организация полевых игр и создание костюмов монстров. Развёрнутых игр для страйкболистов в Норильске проводится не так уж и много. Те, что организовывает Николай, отличаются вниманием к деталям, глубоко проработанным сценарием и антуражем, на создание которого он тратит массу времени. Особенно удаются Судейко образы монстров, маски и костюмы для которых он делает из подручных материалов.

Коллекция

За несколько лет генерации таких игр у Николая собралась внушительная коллекция костюмов и масок, многие из которых настолько реалистичны, что надевать их, кроме как в игровой зоне, не рекомендуется во избежание инфарктов у непосвящённых. Здесь и чудовища из бессмертного «Сталкера», и монстры из популярной вселенной «Обитель зла», и даже мутанты собственного производства из серии эксклюзивных полевых игр.

Старт

Николай Судейко — один из старейших норильских страйкболистов. Взял оружие, стреляющее пластиковыми шариками, ещё когда это популярное ныне направление мужского досуга в Норильске только зарождалось. За годы практики сколотил собственный отряд, в его составе и принимал участие в «полёвках». Но любителю ярких впечатлений хотелось организовать такую игру, в которой бы не просто стреляли друг в друга, а можно было бы окунуться в иной, абсолютно не похожий на существующую реальность, мир.

Развитие

Николая можно считать одним из лучших сценаристов и организаторов полевых игр в городе и признанным мастером визуализации самых жутких ночных кошмаров. Большинство проведённых им игр связаны между собой единой сюжетной линией и представляют своеобразный сериал, сценарий которого пишут не только организаторы, но и непосредственные участники.