Парень с нашего района

– Лев Петрович, когда вы пришли на службу в органы внутренних дел?

– Я родом из деревни Краснинка Иланского района края и начинал служить в полиции там же, в Иланском, в 2007–м. За эти годы успел сменить несколько мест службы: с 2009–го работал в Красноярске участковым. После этого перевёлся в Железногорск, и уже оттуда — в Норильск. Приезд сюда — в большей степени моё решение, руководство согласилось с моими доводами и приняло во внимание семейные обстоятельства.

– Почему пошли служить в полицию?

– Мне в детстве, наверное, как и многим мальчишкам, нравилась милицейская атрибутика — машины с мигалками, форма. Всё серьёзное, мужское. А потом возникло желание — помогать людям. Был и другой мотив: полиция, отдел участковых — это хорошая школа жизни, где приобретаешь полезный навык общения с самыми разными людьми.

– Вы сейчас майор, есть желание расти дальше?

– Жизнь покажет, быть ли мне полковником. Но сейчас, считаю, я нашёл себя в службе участковых. Мне нравится работа «в поле», помощь людям, хотя начинал я с патрульно–постовой службы. Затем около года работал дознавателем по Иланскому району и только потом перешёл в участковые. И эта служба затянула более чем на десять лет.

– Думаю, все в общих чертах понимают, в чём заключается работа участковых, но вряд ли граждане имеют полное представление о вашей службе...

– Она действительно разнообразная в плане обязанностей. Рабочий день начинается с инструктажа, на котором до нас доводят информацию об оперативной обстановке, руководитель ставит перед нами задачи. Затем мы отправляемся на свои участки. У меня, к примеру, 10 домов и несколько учреждений. Мы обходим квартиры, расспрашиваем жильцов, есть ли какие–то проблемы. Отрабатываем их жалобы: чаще всего люди сетуют на шумных соседей, бытовые конфликты. Порой просто беседуем, например, предупреждаем о случаях мошенничества. Особое внимание уделяем пожилым людям, которые чаще всего становятся жертвами «остапов бендеров».

Открывают нам практически всегда, впускают в дом, готовы сотрудничать. Только не всегда получается: люди часто не знают даже, кто соседствует с ними на лестничной клетке, не говоря уже про подъезды или другие дома. Встречаются и такие, кто опасается, что к ним под видом полицейских пришли мошенники. Я всегда предъявляю удостоверение, а если у кого возникают сомнения, предлагаю позвонить в дежурную часть и уточнить, есть ли у них такой сотрудник. Но, вообще, наши люди по большей части с уважением относятся к полиции, понимают, что наша работа нужна и важна.

В магазинах, учреждениях участковые проверяют подключение к тревожным кнопкам, исправность систем видеозаписи, которые могут помочь, в частности, при расследовании кражи, если таковая случится. Кроме того, мы всегда внимательно осматриваем территорию: например, если после тёплой погоды подморозило, образовалась наледь, для предотвращения несчастных случаев мы направляем представление в управляющую компанию, чтобы коммунальщики убрали сосульки с крыши, очистили крыльца ото льда. Ночью проверяем наличие освещения, смотрим, закрыты ли подвалы. Участковый — это человек, которому есть дело буквально до всего, что делает жизнь людей в городе лучше.

– Знаю, что в ваши обязанности входит и административный надзор за некоторыми гражданами...

– Да, если такой надзор установлен судом. Также мы работаем с освобождёнными условно–досрочно, условно осуждёнными, проводим с ними профилактические беседы.

Ещё одна важная задача — способствовать исправлению тех людей, кто стоит у нас на учёте. Хотя чаще всего они и сами понимают, что совершили ошибку, жалеют об этом и стараются вести себя правильно.

А попасть на учёт в полицию не так уж сложно — достаточно быть задержанным в уличной потасовке при нанесении побоев, например. Затем по решению мирового судьи драчун в течение года находится под нашим наблюдением. Если за это время он не допустил правонарушений, соседи и окружающие отзываются о нём положительно, его снимают с учёта.

Отдельная категория — люди, которые стоят на учёте в медучреждениях, — больные алкоголизмом или наркоманией. Они попадают к нам на учёт при совершении двух и более правонарушений. Мы ежемесячно проверяем, кто на участке привлекался за распитие спиртного в общественных местах, появление в нетрезвом виде, мелкое хулиганство. Начинаем работать с этими гражданами, но после второго нарушения ставим на учёт.

Вообще, порой удивляешься тому, что вытворяют люди. Помню один случай. Женщина пришла на почту получить посылку. Когда оформляла её, буквально на секунду отвернулась, и посылку кто–то унёс. Оказалось, это сделал человек, получавший рядом корреспонденцию. Установили его, конечно, быстро и просто: по данным, указанным на адресованном ему письме. Вот так человек совершил кражу, и вроде не ради большого куша, не зная даже, что внутри, но схлопотал уголовное дело. Да, бывает, люди совершают такие бессмысленные проступки, но закон для всех един. Конечно, потом, возможно, будет примирение сторон в суде, но к правонарушителю будут применены все полицейские процедуры.

– Возросло ли количество бытовых преступлений в период пандемии?

– Незначительно. Как правило, такие нарушения случаются после употребления алкоголя. Но должен сказать, процент людей, которые не могут отдохнуть без горячительного, невелик и в целом стабилен. Абсолютное большинство горожан умеют проводить время более полезно и содержательно, а если и позволяют себе выпить, то меру знают.

– Про полицию справедливо говорят, что это практически круглосуточная работа...

– И участковые не исключение (смеётся). Люди обращаются к нам независимо от установленных приёмных часов, в том числе поздно вечером и рано утром. Понять их, конечно, можно — если есть проблема, решить её хочется как можно скорее. Бывает, на службу вызывают и ночью — например, в случае семейных конфликтов. Разбираешься в ситуации, устанавливаешь свидетелей и так далее. Тем, кто хочет служить в полиции, надо понимать: эта работа подразумевает, что ты постоянно на связи и можешь оперативно прибыть на место происшествия. Потому я считаю, идти в эту профессию надо исключительно по призванию, иначе такая нагрузка быстро вызовет выгорание. Если работаешь по зову сердца, я уверен — получится лучше.

– С учётом такого напряжённого графика много ли молодых людей сегодня идут к вам служить?

– К нам приходят ребята после армии, им интересен карьерный рост, но не все выдерживают нагрузку. Вакансии у нас в отделе всегда есть: кто–то уходит на пенсию, переводится в другие города или на другие должности.

– Как ваша семья относится к такой занятости?

– Мы с супругой женаты 11 лет, и за это время она уже привыкла к моему рабочему распорядку, знает, что меня могут вызвать в любой момент. Хотя поначалу, не скрою, были конфликты на этой почве.

– Хотели бы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам?

– Как я уже говорил, находиться на этой службе можно только по призванию. И если таково будет решение моего сына — сейчас он только первоклассник — я приму его выбор. А пока он, как и я в детстве, восхищается внешними атрибутами моей профессии, ему нравится видеть меня в форме. Мне кажется, он гордится тем, что его папа служит в полиции, и с удовольствием рассказывает об этом ребятам в школе. Надеюсь его не разочаровать ни как папа, ни как хранитель закона и порядка.